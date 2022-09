Andrej po pol roku makačky splnil plánovaný cieľ – váhu 96 kíl – a po roku chudnutia dosiahol slušný výsledok – 87 kíl. Ako pokračuje jeho premena od skončenia šou? „Stále sa udržiavam v kondícii. Chodím 3-krát do týždňa cvičiť. Začal som aj trénovať na ďalší ročník cyklistických pretekov na Malorke. Chcem si ešte raz prejsť tú trať a viac si to užiť,“ prezradil Andrej pre markíza.sk s tým, že od konca šou nepribral ani kilo. Váhu si drží stále rovnakú – 87 kg.

Andrej Moravanský (36) z Extrémnych premien schudol 56 kg. Zdroj: TV MARKÍZA

Okrem nového tela sa mu podarilo spoznať aj novú partnerku. „S priateľkou Barborou som sa zoznámil až počas druhého polroka v Extrémnych premenách. Sme stále spolu. Dúfam, že aj ostaneme,“ hovorí Moravanský, ktorý si v minulosti prešiel rozvodom. Za sebou má aj operáciu korekcie tela, a ako to väčšinou býva, ani on sa nevyhol problémom. „Po operácii som mal mierne komplikácie, ktoré sú však už v poriadku. Je to podľa mňa normálne pri takomto veľkom zákroku. Teraz sa už pomaly dostávam naspäť do športového režimu,“ dodal.



