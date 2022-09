Sonina ručička na váhe ukazovala neuveriteľných 138 kíl. Odkedy si ju ale zobral do rúk Maroš Molnár, vďaka tvrdej disciplíne a ročnému chudnutiu sa jej podarilo zhodiť 60 kíl a dosiahnúť váhu 78 kg. Od galavečera Extrémnych premien ubehlo už niekoľko mesiacov. Čo sa zmenilo v jej živote odvtedy? "V mojom živote sa zmenilo asi toľko, že už som po PN, ktorú som mala po operácii. Vrátila som sa do práce a mám opäť aktívny život. Znova som v tom mojom kolobehu: práca, deti, cvičenie, varenie," prezradila Soňa pre markiza.sk.



Soňa Šubjaková z Extrémnych premien sa vyjedla na 138 kíl. Zdroj: TV MARKÍZA

Ako pokračuje jej premena od skončenia šou? 36-ročná mama dvoch detí priznala, že stále sa snaží cvičiť. "Chudnem aj naďalej. Držím si stravu a stále cvičím. Snažím sa každý deň športovať a dať si nejaký tréning," hovorí. Blondínke sa však váhu, ktorú dosiahla na galavečere šou, udržať, žiaľ, nepodarilo. Nabrala pár kíl navyše. “Moja aktuálna váha je 83 kíl. Váha mi trošku od galavečera išla hore. Je to aj preto, lebo som začala robiť cviky na posilňovanie a naberanie svalov,” netají sa, že pribrala päť kíl.

No Soňa je aktuálne šťastná, že sa už nemusí hanbiť pred vlastným manželom. “Mužovi sa pozerá na mňa veľmi príjemne. Určite každého muža poteší, keď má vedľa seba peknú ženu. Ja sama si zvykám na to, že mi už nevisí žiadne brucho. Veľakrát pristihnem môjho muža pritom, ako si ma obzerá. Je na mňa veľmi hrdý. Stále ma podporuje a cvičí so mnou. Ja som mu za to veľmi vďačná,” povedala. A má ju teraz jej polovička radšej ako s kilami navyše?

“Ľúbime sa stále rovnako. Manželstvo je podľa mňa o dôvere a keď si dvaja ľudia veria, tak sa nemajú o čo báť. U mňa sa skôr zmenilo to, že stále rozmýšľam nad tým, že či som ja môjmu mužovi nevadila, keď som bola taká obézna. Stále si kladiem otázku, že čo vtedy videl na mne,” dodala.



