Ako prvá sa na tanečnom parkete v nedeľu večer predstavila Zuzana Kubovčíková Šebová s tanečníkom Vilémo Šírom. Dvojica zatancovala jive na megahit z Pomády. "Bolo to fenomenálne otvorenie šou. Pri jive je náročné, aby nebolo vidno, že nohy sú ťažké. Dali ste tomu ľalhkosť aj radosť," zhodnotila ich porotkyňa Adela Vinczeová. "Všetko, čo si robila, si robila celkom dobre, ale to je málo. Prvé dve kolá si ukázala, že niečo dokážeš. Čakám náročnejšiu choreogfrafiu. Máš na oveľa viac. Na môj vkus si toho robila málo," povedal Ďurovčík. "Keby som zvyšok v bufete dotancovala?" zareagovala pohotovo Zuzana. Dvojica dostala od poroty spolu 25 bodov.

Tretie finálové kolo. Zuzana Kubovčíková Šebová s tanečným partnerom a ich jive. Zdroj: tv markíza

Ako druhý sa predviedol herec Adam Bárdy s Dominikou Roškovou. Toho na každom tréningu podporuje aj manželka Bibi s ich malým synčekom Alanom, keďže tieto týždne majú na seba málo času. Dvojica v nedeľu večer zatancovala tango na Fantóma opery. "Bolo to dobré. Z Dominiky som mala pocit, že lieta. Ale aj vy ste tam boli, pán Bardy. Splnili ste tú mužskú úlohu. Ale verím, že to je vaša zásluha, že Dominika tak vynikla, ako vynikla," zhodnotila ich výkon Tatiana Drexler.

Tretie finálové kolo Let's Dance. Adam Bárdy s Dominikou Roškovou. Zdroj: Instagram TV Markíza

"Ja som bola na konci normálne dojatá, bolo to neuveriteľné," povedala Vinczeová. "Vy ste zatancovali párový tanec, boli ste fantastickí, bol si pevný, normálne si vyzeral. Vy ste boli zohratí, dokopy ste vyzerali skvelo, bol to fantastický výkon!" zhodnotil ich Ďurovčík. Párik bol bodovo lepší od Šebovej a Šíra - o tri body! Získal dokopy 28 bodov.

Po Bárdym zatancovala rumbu Dominika Cibulková na pesničku "Shallow" z filmu Zrodila sa hviezda. "Keď sa na to pozriem, že, čo si myslím, čo by ešte mohla urobiť, je tam jedno ale. Trošku sem-tam ruky hore boli drevené. Vyzeralo to, že ideš podávať a boky viac rozhýbať. Mne vadí kostým, chcel som vidieť tie tvoje boky, nezabudla si si to dať dole?" opýtal sa Dominiky Ďurovčík. "Nešla z toho vášen, bola to taká domáca rumba, mne sa to v tomto smere páčilo," zhodnotila ich Adela Vinczeová. Dominika si od poroty vytancovala dokopy okrúhlych 20 bodov. V hľadisku sedel aj Pavol Bršlík.

Tretie finálové kolo Let´s Dance. Dominika Cibulková a jej rumba na pesničku Shallow. Zdroj: tv markíza

Ako štvrtá sa predviedla herečka Kristína Svarinská, ktorá zatancovala jive na kultovú pesničku z filmu Flash dance. "Vy vyzeráte tak dobre! Kristínka, vy ste najkrajšia žena Strednej Európy. Ten začiatok na stoličke bol hodný svetovému muzikálu. Ale potom prišiel jive - nevidela som jeden krok, čo by bol zatlačený na dva," zhodnotila ich Drexler. "Ty si na parkete spálila kalórie aj za nás. Aj keď tam bolo toho jive-u menej, aj aerobic si zaslúži svoj návrat," povedala Adela. "Postavila si náročnú chorošku, ale nevyznelo to moc dobre. Chcel by som od teba lepší výraz. Pridaj, lebo na to máš," odkázala jej Ďurovčík. Kristína za svoj výkon získala od poroty dokopy 24 bodov. Po štyroch vystúpeniach priebežne viedol Adam Bárdy.

