Bývalý minister a niekdajší automobilový pretekár Jirko Malchárek na jeseň 2020 všetkých prekvapil svadbou s mladou kráskou. Áno povedal v tom čase iba 28-ročnej modelke Nine. Urobil tak zhruba dva roky od rozvodu s manželkou lekárkou Sofiou, s ktorou išli od seba v roku 2018 asi po 10-ročnom manželstve.

Manželia Malchárkovci. Zdroj: INSTAGRAM N. M.

Jirkova mladá kráska v súčasnosti pôsobí s manželom v rodinnej firme, no možnosť prejsť sa po móle ešte definitívne nezavesila na klinec. V Bratislave sa totiž tieto dni konajú módne prehliadky a na jednej z nich sme v hľadisku vzhliadli aj Malchárka. A nebol tam len tak náhodou a už vôbec nie, aby obdivoval mladé krásky a modely mladých slovenských návrhárok. Jirko mal oči iba pre jednu modelku – jeho manželku.

Tá hviezdila v rámci prehliadky plážovej kolekcie. Nina sa ukázala v plavkách, v ktorých predviedla dlhé štíhle nohy, plný dekolt a jej sexepíl vyžaroval do celého priestoru bývalého kostola klarisiek. Darmo, exminister si vedel dobre vybrať. “Bolo pre mňa cťou, že som mohol manželku sprevádzať v niečom, čomu sa profesionálne venovala 15 rokov. Vďaka nej to bolo krásne, lebo ja inak bežne na takéto akcie nechodím. Bola to moja prvá módna prehliadka, ktorú som navštívil. Účelom bolo byť jej oporou a vidieť ju tak, ako ona mňa vidí na pretekárskom okruhu,” prezradil nám Malchárek.

