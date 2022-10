Ako ďalšia sa v Extrémnych premenách pustila do boja s kilami Denisa Juhász (28) z Bratislavy. Ide o blondínku, ktorá sa vyjedla na 170 kíl. Do parády si ju zobral Maroš Molnár (49).

Denisa podľa svojich slov obviňuje samu seba z toho, že je taká tlstá. Dodnes nevie, prečo ju rodičia opustili, keď bola malá. Chce to zistiť, potrebuje to vedieť, aby mohla ísť v živote ďalej. Teraz sedí doma a v myšlienkach sa obviňuje z krachu manželstva svojich rodičov. Potrebuje konfrontáciu s minulosťou – s matkou, s otcom. Denisa sa zdržiava najmä doma s priateľom, chodí len do práce, z práce opäť domov a leží pred televízorom. Obézna je od detstva, pritom neje extrémne veľa jedla, napriek tomu stále priberá. Dokáže zmeniť životný štýl tak, aby sa jej podarilo schudnúť na vytúženú váhu? Ako to napokon zvládne, uvidíte už dnes v šou Extrémne premeny o 20.30 hod. na Markíze.

