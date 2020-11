Nedávno sa pred fotoobjektív postavila schudnutá Denisa z premeny a teraz tak urobila aj jej kolegyňa Silvia. „O fotení som uvažovala už nejaký čas. Keďže počas puberty som bojovala so všetkými komplexmi, nefotila som sa takmer vôbec. Pohľad na fotky bol ešte horší ako pohľad do zrkadla,“prezradila nám ryšavka. „Zhodli sme sa na tom, že by sme okrem iného mohli nafotiť aj moje jazvy ako pamiatku a časť životnej epizódy. Fotenie bolo len pár týždňov po operácii, a tak som s postavou ešte nebola úplne spokojná, no chcela som do toho ísť,“ dodala Ottingerová, ktorá už má v pláne ďalšie fotenie.

24-ročná Silvia počas váženia s Molnárom. Zdroj: tv markíza