Jaroslav, ktorý bol kedysi chutný blonďavý chlapček, je už taký obézny, že už ani vôbec nevychádza z domu. Celé dni sedí v byte a hrá sa počítačové hry. Pohľady okolia mu ubližujú. Dokonca mával z nich panický strach. Schudnutie v jeho prípade je otázkou života a smrti. Na školách ho dokonca aj pre jeho nadváhu šikanovali.

Tréner Maroš Molnár si uvedomil, že to s poznámkou prehnal. Zdroj: tv markíza

22-ročný mladík je závislý od jedla. Je lenivý, veľkú oporu nemá ani v rodine. S priateľkou, ktorá žije s nimi v malom byte, študujú diaľkovo, a tak trávia celé dni doma. V jeho prípade „ísť von“ znamená sadnúť si na balkón. A tak ostávalo “posledné” východisko – prihlásiť sa do šou, aby niečo so sebou urobil.

Maroš neveril vlastným očiam, keď vstúpil do bytu, kde Jaro žije s rodičmi. „Ty si fakt jednou nohou hrobe. Však ty máš okolo seba samé jedlá, ktoré by si vôbec nemal konzumovať,“ zhrozil sa Molnár. A vzápätí mu naložil asi ako nikto. “Jaro, povedz mi ešte jednu vec, ty túto mladú babu nemôžeš ani uspokojiť s touto tvojou váhou,” nešetril ho. “Chápeš? Čo ona má z teba? S touto váhou sa chceš postarať o mladú babu? Chcete mať možno niekedy deti, nie? Ku*ňa, ako to chceš dokázať, keď budeš len doma hrať hry?” pokračoval Molnár a Jaro sa nezmohol ani na slovo. Jeho priateľka sa rozplakala. Maroš si následne uvedomil, že to pred kamerami prepískol.

“Možno to bolo v závere trošku tvrdé, ale musel som mu povedať, čo som cítil, lebo som si stále myslel, že im to vôbec nezapaľuje, o čo tu kráča! A keby som to nepovedal tvrdo, tak si myslím, že by im nedocvaklo, že musí niečo so sebou urobiť. Verím, že mu to vydrží celý rok,” dodal. Jarovu premenu uvidíte v stredu o 20.30 hod. na Markíze.