Sára síce pred kamerami za takmer všetko plače a tvári sa ako ranená srnka, no vzápätí nemá problém otvorene hovoriť o svojich chúťkach. Nie je žiadnym tajomstvom, že ju priťahuje Henrich, ktorý si však oveľa radšej užíva v posteli s Nikol. Napriek všetkému ho však s radosťou masíruje, hladká a keď vidí, že aj tak sa Heňo vôbec nechytá, pochváli sa pred ním aj sama. ,,Ja tak pekne voniam. To je ale sexi!" Mladé dievča nemá problém dokonca pred celým Slovenskom vyhlásiť, že jej hrozne chýba sex alebo opisovať svoj sexuálny zážitok. ,,Keď som raz bola s jedným chalanom, tak sme v kuchyni krájali papriku. Potom sme sa začali navzájom robiť rukami tam dole a stále sme mali neumyté ruky od papriky. Neviete si predstaviť, ako to začalo štípať!" rozpovedala farmárom svoj príbeh.

Sára sa svojou postavou veľmi rada chváli. Zdroj: Instagram

A zrejme nikoho neprekvapí, že mnoho dráždivých fotiek má aj na svojom profile na sociálnej sieti. Najviac záberov je práve takých, na ktorých má ultra krátke šortky alebo sa fotí iba v bikinách. No keď uvidíte, ako vyzerala ešte nedávno, padne vám sánka. Sára totiž ešte v roku 2018 robila Body Fitness a vyzerala ako IronMan v ženskom vydaní. A bola taká úspešná, že vyhrala niekoľko medailí.