Možno si podaktorí už nepamätajú, že Krainová si v mladosti zahrala v českom filme Kamarád do deště II – Příběh z Brooklynu. Od jeho premiéry ubehlo už neuveriteľných 30 rokov. „Tento mesiac je presne 30 rokov od premiéry filmu Kamarád do deště II – Příběh z Brooklynu – môjho prvého celovečerného filmu. Ten deň si presne pamätám, keď mi prišiel do agentúry v Bruseli fax, (mobil som ešte nemala), bola som tam vtedy pracovne na fotení a znel nasledovne: Simčo! Chce ťa vidieť pán režisér Jaroslav Soukup a scenárista Jaroslav Vokřál na kastingu v Prahe do hlavnej úlohy pokračovania v tom čase divácky najsledovanejšieho trháku Kamarád do deště,” zverila sa Krainová na sociálnej sieti.

Simona Krainová Zdroj: https://www.instagram.com/p/Ch2whfzPF7B/

Simona mala v tom čase sladkých 19 a tmavé hnedé vlasy. Plnšie pery mala už vtedy. „Lukáš Vaculík a Sagvan Tofi? Nahromadila sa mi krv do tváre, búšilo mi srdce ako zvon a myšlienky utekali späť do Prahy. Tú rolu, sakra, musím mať! Áno, letím, bola jasná stručná odpoveď,” dodala.