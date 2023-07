Zuzana Haasová a hudobník Roman Féder sa rozviedli ešte v roku 2010. Z manželstva vzišla ich dcéra Romana. S maminou sú parťáčky a často sa spolu objavujú na rôznych akciách. Chodievajú aj spolu na filmové premiéry, no keďže Zuzka minulý rok v septembri porodila dievčatko, tentoraz do kina na premiéru Barbie zavítala Romana sama. Kým všetci okolo prišli v ružovej, ona ostala verná svojej obľúbenej čiernej farbe. A už to rozhodne nie je malé dievčatko. Tínedžerka má sladkých 18. Na koho sa viac podobá? Na mamu či otca?

Zuzana Haasová s dcérou Romanou. Zdroj: Facebook Zuzana Haasová