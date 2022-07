Kedysi malá kučeravá Vanesa si v minulosti zahrala nielen v reklamách, ale aj v seriáloch. Málokto by povedal, že dcéra Karin Haydu už prekročila prah dospelosti. A už neraz presvedčila, že z nej vyrástla nádherná žena, ktorá by sa pokojne mohla živiť ako modelka. So svojimi krivkami by určite bodovala. Brunetka si tieto dni užíva dovolenku v známom tureckom letovisku Belek, odkiaľ sa pochválila zábermi v plavkách. Predviedla sa v bielych bikinách a miestni z nej musia byť paf. „To nie je možné, aby bol niekto tak prirodzene krásny,” napísala jej pod fotku istá fanúšička Diana.

Karin s dcérou Vanesou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/BlNoy-Jnb3g/

Prečítajte si tiež: