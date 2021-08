FOTO 13-ročný syn Maroša Kramára Marko ZMENENÝ na NEPOZNANIE: Pozrite na to MEGA HÁRO na hlave

Marko, ktorý nedávno oslávil 13 rokov, si prišiel pozrieť animovanú novinku Baby Boss, v ktorej jednu z postavičiek dabuje práve jeho otec Maroš Kramár. Na prvý pohľad by ste však vôbec nepovedali, že je to Marko. Z malého rozkošného chlapčeka je už tínedžer s poriadnou hrivou. A musíme uznať, že je celý tatko. Očakávaný animovaný film pre celé rodiny prichádza do kín už 2. septembra.

Takto vyzeral Marko, keď hral v Búrlivom víne. Zdroj: tv markíza