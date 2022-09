Markíza vrátila na svoje obrazovky siedmu sériu populárnej zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome. V nej sa osem účinkujúcich snažilo predviesť to najlepšie číslo. Ako zahviezdili vo svojich premenách?

Ako prvá sa v nedeľu večer predviedla herečka z markizáckeho seriálu Druhá šanca Liv Bielovič. Tá zaspievala pesničku od Lady Gaga - "Judas". Bielovič sa na pódiu ukázala iba v čiernej podprsenke, čím predviedla, aké krivky skrýva pod bielym plášťom v obľúbenom seriáli z lekárskeho prostredia. Druhá šanca má v tejto šou dvojité zastúpenie. Počas večera sa predviedol aj nový herec z tohto seriálu Karol Tóth. Ten sa dokonale vžil do popovej speváčky Katy Perry, keď zaspieval jej megahit Hot n Cold.

1. kolo Tvoja tvár znie povedome. Na snímke herec z Druhej šance Karol Tóth ako Katy Perry. Zdroj: TV MARKÍZA

Svoje spevácke a tanečné kreácie ukázala v nedeľu večer aj komička Simona Salátová. Tá sa prevtelila do spievajúcheo kaderníka Martina Kittnera, ktorý sa stal populárnym v roku 2002. Po nej sa na pódiu objavil hudobník Ondrej Kandráč. Ten si "strihol" hit od Village people "Macho man". Spevák a huslista sa divákom predviedol v bielych trenkách a sexi tielku.

Víťaz SuperStar Adam Pavlovčin zaspieval hit Before you go od Lewisa Capaldiho. Herečka Viki Ráková sa premenila na českú divu Lucie Bílú a jednoznačne najlepší výkon predviedla jej herecká kolegyňa Natália Puklušová. Tá zaspievala pesničku z Piateho elementu - Diva Dance, ktorou si vyspievala prvé miesto a celkové víťazstvo v 1. kole tejto šou.

Anketa Sledovali ste 1. kolo šou Tvoja tvár znie povedome? Áno 0% Nie 100% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný