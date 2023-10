Dvanásť amatérskych pekárov a pekárok predviedlo v nedeľu večer svoje schopnosti pred kamerami. Moderátor Milan Zimnýkoval v závere prvej časti vymenoval pekárku týždňa, ktorou sa stala šikovná Timea Strnálová. Tá podľa jeho slov predviedla doslova impozantný výsledok. Následne Juraj Bača oznámil, že niekto z nich musí podľa pravidiel súťaž opustiť. Témou kreatívnej výzvy bola mama.

„Maminky sú známe tým, že rady dávajú druhú šancu. Takže tento tanier a poukážku dnes nikto nezíska, dostávate druhú šancu, všetci ostávate v hre,” prekvapil všetkých Bača, čím dojal súťažiacich. „Bola by to kardinálna chyba niekoho vyhodiť, lebo všetci ste úžasní,” zhodnotila porotkyňa šou Petra Tóthová. „Tohto žolíka ste si vyčerpali, takže o týždeň to už bude definitívne,” zahlásil Zimnýkoval, čím naznačil, že budúcu nedeľu už vypadne najslabší z nich. Pečie celé Slovensko sledujte vždy v nedeľu o 20.30 hod. na Jednotke.

