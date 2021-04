Aj známa fitneska Zora Czoborová sa minulú sobotu nechala zaočkovať kontroverznou vakcínou od spoločnosti AstraZeneca. „Vybrala som si Skalicu, lebo aj moji rodičia, tam hneď dostali termín,“ prezradila nám. Na očkovanie ju sprevádzala mama. „Všetko mali skvele zorganizované. Až som bola prekvapená,“ povedala uznanlivo. Zažartovala, že jej nechceli pichnúť vakcínu, pretože vraj jej vekovú kategóriu ešte neotvorili. Samozrejme, že počula o negatívnych účinkoch vakcíny AstraZeneca, takže čakala, ako na ňu zareaguje jej organizmus. Po očkovaní vraj necítila nič. Trikrát si odmerala teplotu, ale nebola zvýšená. Akurát keď si večer ľahla do postele, tak cítila, že jej je nepríjemné ležať na ramene, do ktorého dostala očkovaciu látku.

Zora Czoborová Zdroj: Instagram.com/zoraczoborova

Spoľahla sa však na preventívne mamine rady. „Nemala som žiadne vedľajšie účinky. Mamička ako zdravotníčka mi nasadila aspirín 100 na riedenie krvi. Aj ona to berie. Tak teraz 10 dní to užívam, aby nenastali problémy,“ doplnila Zora Czoborová. S očkovaním nečakala, neváhala, či si má dať vakcínu. „Hneď ako bola otvorená moja kategória, som sa prihlásila na očkovanie. Nemala som možnosť vybrať si, hoci by som bola rada zaočkovaná jednorazovou vakcínou. No keďže to nejde, nič to, zvládneme to aj takto," hovorí Zora.