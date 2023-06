Už túto sobotu vypukne veľkolepý galavečer, kde získa korunku krásy jedna z finalistiek súťaže Miss Slovenko 2023. Pár dní pred prenosom sa dievčatá naposledy predviedli počas tlačovej konferencie v známom bratislavskom hoteli. Jedna kráska z radov vyčnievala, a to nielen svojou výškou.

Korunka krásy a titul Miss dnes už neznamenajú to, čo kedysi. Súťaž totiž zmenila svoju identitu, svoje motto. „Už nehľadáme ideál krásy, hľadáme osobnosť!“ avizoval riaditeľ súťaže Michael Kováčik ešte vo februári a dodal: „Dnes treba myslieť na subjektívny pohľad, pretože ideál krásy už neexistuje. My hľadáme diverzitu, čiže rozmanitosť a rôznorodosť. Filozofia a trendy nového ročníka Miss Slovensko sú teda o osobnostiach. V súťaži Miss Slovensko 2023 už nehľadáme klasickú kráľovnú krásy, ale hľadáme Miss, ktorá bude celou svojou bytosťou hodnotným vzorom pre ostatné slovenské dievčatá a ženy.“

Tlačová konferencia k Miss Slovensko 2023: Na finálovú 12-tku sa prišli pozrieť aj bývalé missky. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo až 1 170 dievčat, z ktorých odborná porota vybrala do semifinále 120 osobností a následne svoj výber zúžila na 12 finalistiek. Práve jedna z nich získa prestížny titul Miss Slovensko 2023. Každá jedna z finálových dievčat je niečím výnimočná, spája ich však láska k životu. Kým jedna chce v budúcnosti pracovať ako televízna moderátorka, druhá sa chce venovať sociálnej práci a pomáhať marginalizovaným skupinám obyvateľov. Líšia sa aj výzorom. Komisia súťaže zrušila podmienky, ktoré znevýhodňovali ženy nižšieho vzrastu a so silnejšou postavou. Finálová dvanástka je tak poriadne rozmanitá.

Tlačová konferencia k Miss Slovensko 2023: Titul Miss Press získala daniela Vojtasová z Dolného Kubína. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

V utorok sa dievčatá predviedli novinárom a hlasovalo sa za Miss Press. Krásky sa predviedli v úzkych šatách, zvýrazňujúc svoje krivky. Finalistka s číslom 2 Sonja Kopčanová (22) z Banskej Bystrice z radov vyčnievala nielen svojou výškou, ale aj silnejšími krivkami, na ktoré je však patrične hrdá. Dievčatá sa počas sobotňajšieho živého prenosu predvedú v mnohých disciplínach. Divákom ukážu svoj jedinečný talent, predvedú sa v klasických rozhovoroch, ukážu sa v krásnych róbach, ale aj v plavkách.