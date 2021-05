Začínajúci herec Martin Klinčúch, ktorého doteraz diváci poznali iba zo seriálu Pán profesor, bol od začiatku šou obrovským prekvapením. Každé číslo zvládal bravúrne a už po prvom kole, v ktorom stvárnil Adele, ho viacerí tipovali za celkového víťaza. Vo finále sa premenil na Markyho Marka a odpálil jeho hit z roku 1991 Good Vibration, v ktorom mu asistovala aj famózna Janka Bugalová Daňová. Na pódium nabehol hore bez a konečne mohol v plnej paráde všetkým ukázať svoje perfektne vyšportované telo.

Víťaz Martin Klinčúch ako Marky Mark. The Funky Bunch stvárnili Janka Bugalová Daňová a Miňo Kereš. Zdroj: tv markíza

Po jeho vystúpení lapala po dychu aj Adela Vinczeová. „Nemali by sa hodnotiť telá iných ľudí, ale... mne napríklad keď niekto povie, že mám pekné telo, to nie je povrchné... pretože ty máš pekné telo. Hovorím si, že ako tú protetickú masku urobili, že toto hádam nemôže byť realita a this is realita! Ja viem, že už je to otrepané v tejto našej téme, ale my s Viktorom si doma porovnávame prsia a ty si pre nás oboch vzor! Si komplexný balík, ktorý nemá konkurenciu. Mimo tejto budovy možno,“ zhodnotila Vinczeová, ktorá slovami o prsiach dostala do rozpakov aj samotného Klinčúcha. „Ty, ja, Adelka. To je to poradie,“ zaklincoval to napokon Viktor.

Adelina poznámka o prsiach rozhodila aj samotného Klinčúcha. Zdroj: tv markíza

Samozrejme, poznámku o jeho sexi bruchu si neodpustil ani líder Desmodu. „Takéto telo, ako máš ty, neuveríte… som ja nikdy nemal. A preto som ťa za to aj trošku nenávidel, musím sa teraz priznať,“ zahlásil Kuly. Už teraz je však jasné, že toto víťazstvo môže Klinčúchovi výrazne pomôcť v jeho ďalšej kariére a Markíza mu časom ponúkne aj väčšiu úlohu, akú teraz stvárňuje v Pánovi profesorovi.

Víťazom šiestej série Tvojej tváre sa stal Martin Klinčúch. Zdroj: tv markíza

Na druhom mieste sa umiestnila Evelyn, na treťom Barbora Piešová a štvrté miesto sa ušlo Dušanovi Cinkotovi.

