A je to tu. Už túto nedeľu sa dozviete, kto z finálovej štvorice bude víťazom šiestej série šou Tvoja tvár znie povedome. Napriek tomu, že miláčik divákov Fero Joke to istotne nebude, večer predvedie číslo, ktoré sa vám vryje do pamäti!

Finalisti dajú zo seba maximum. Barbora Piešová stavila na Whitney Houston. Bude z nej kráľovná noci s piesňou Queen Of The Night. Evelyn sa zmení na Madonnu a predvedie jej číslo zo Super Bowl Medley 2012, kde zaspievala Vogue a Give Me All Your Lovin. Počas finálového večera sa na pódiu predstavia rovno dve kráľovné. Dušan Cinkota totiž zaspieva pieseň s názvom Queen Of The Night, ale od Meryl Streep. Najmladší účastník šou Martin Klinčúch bude Marky Mark s piesňou Good Vibration.

Fero Joke a Kristína Madarová ako Elton John a RuPaul. Zdroj: tv markíza

Fanúšikovia zvyšných účinkujúcich nemusia zúfať, tí to rozbalia so spoločnými duetami. Keď zbadáte Fera, pôjdete do kolien. S Kristínou Madarovou sa zmenia na RuPaul a Eltona Johna s hitom Don´t Go Break In My Heart. RuPaul, ktorý je požovaný za najslávnejšiu drag queen planéty, bude v podaní Fera Joka čerešničkou na torte. Obuté bude mať vysokánske podpätky, na hlave bude mať mohutnú dlhú parochňu a ultra minišaty. Pohľad na Kristínu, ktorá mu bude ako Elton siahať iba po prsia, bude poriadne komický. Ich vystúpenie však bude stáť za to. Hlavne Ferove sexi pózy na klavíri.