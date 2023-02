FINÁLE seriálu Iveta: Čo tam bude robiť Zdena Studenková? Pozrite, do akej úlohy ju obsadili ×

Úspešný seriál o dievčati z Trebišova, ktoré odíde do Bratislavy a túži byť modelkou, sa chýli ku koncu. Vďaka Ivete vynikla speváčka Alžbeta Ferencová. No a do záverečnej časti zasiahne aj Zdena Studenková (68).