Koniec šou všetci patrične oslávili. K bazénu nabehli aj bývalí súťažiaci Pítr a Gabriela, ktorí spolupracovali na tejto sérii a prinášali fanúšikom pikantérie zo zákulisia. Fešák Pítr, ktorému minulý rok víťazstvo uniklo iba o chlp, behal okolo všetkých s fľašou a každému lial rovno do úst. Keď bola atmosféra už úplne uvoľnená, súťažiaci, moderátorka a Pítr poskákali oblečení do bazéna a zabávali sa do neskorej noci. Na bujarú párty sa prizerali aj rodičia troch párikov, ktorí sa však držali pekne obďaleč a všetko radšej prežívali z diaľky.

