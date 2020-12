Fanúšikovia Farmy sa finále nevedeli dočkať. No deň pred tým, počas semifinále, ich úplne prešla chuť, keď Erik ani nedostal možnosť zabojovať o postup. Už vtedy sa kopili podozrenia, že víťaz je vopred daný, a mnohí tvrdili, že Xénia to má isté. V tomto divákov utvrdil aj živý prenos, ktorý bolo plný nezrovnalostí a pravidlá sa menili za pochodu.

Finále Farmy 12. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Po prvých dvoch disciplínach viedol Lukáš. Za ním bol Heňo a posledná Xénia. A vtedy sa začali diať čudné veci. Keď Lukáš prebehol prekážkovú dráhu, hospodár mu zakričal, že má 13 trestných bodov za 13 pádov. Luki iba neveriacky pozeral a bránil sa, že to nie je možné. Nefér bolo aj to, že disciplína bola nejasne vysvetlená a keďže on išiel prvý, Henrich a Xénia vychytali všetky muchy. Zrnko pochybností nastalo aj vo chvíli, keď sa disciplíny skončili remízou a nastali rozstrely. Evelyn doniesla kôš s vajíčkami alebo narýchlo vytiahla reťaz a súťažiaci si mali tipnúť počet vajec alebo očiek. No zakaždým museli tipovať ako prví chalani. Xénia tak mala ako druhá vždy jasnú výhodu.

Finále Farmy 12. Zdroj: TONY ŠTEFUNKO

Ani kolo s názvom Pavúk nebolo veľmi fér. Lukášovi sa odopol opasok, no Evelyn nezakročila. Už vtedy chytal východniar nervy. Šum v hľadisku nastal, aj keď prišli výsledky SMS hlasovania. Žiadna notárka, moderátorke len do ucha oznámili meno víťaza a počet hlasov. Zagratulovala Xénii, no kto skončil druhý a tretí, sa už diváci nedozvedeli. Aj vedomostný kvíz vyhrala Xénia. Keď Evelyn povedala, že skóre je vyrovnané, Heňo ironicky poznamenal ,,náhoda?". Ľudí však pri obrazovkách najviac rozčúlila posledná disciplína Popoluška. Doteraz to bolo v dueloch tak, že ten, kto zakričal „mám“ a Evelyn mu našla v miske zrnko, ktoré tam nepatrilo, bol automaticky diskvalifikovaný. Keď našla zlé zrnko v miske Xénie, prekvapivo nastal rozstrel medzi ňou a Lukášom. Ten sa čudoval a opakovane sa pýtal, z akého dôvodu. Evelyn bez vysvetlenia vytiahla pílu a mali hádať, koľko má zubov. Opäť mal ísť prvý Lukáš, ktorý to už prekukol a navrhol, aby si strihli. Nakoniec tipoval prvý a prehral. Xénia získala 75-tisíc eur a stala sa víťazkou Farmy 12.

Aj mimo kamier to bolo zaujímavé. Všetkých farmárov pred živým prenosom hromadne testovali. Až po výsledkoch mohli ísť dnu. Štáb mnohým viackrát opakoval, aby sa nehrali s mobilmi a rázne ich varovali, aby sa správali slušne a nehovorili počas priameho prenosu to, čo nemajú. Napriek tomu počas prestávok vychádzali von a veselo popíjali alkohol, ktorý si doniesli na prenos. Počas každej reklamnej pauzy Xéniu utešoval a podporoval Adam. Pred živým prenosom Sára prežila menšiu drámu. V maskérni jej nalepili umelé mihalnice, na ktoré chytila prudkú alergickú reakciu. Okamžite musela putovať na pohotovosť, nakoniec však všetko dobre dopadlo a vrátila sa. Na prenose chýbali Eva a Beáta. Divoká blondína je v Taliansku a bacuľka ochorela.