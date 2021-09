Finále Elite: Všetky dámy v ŠATÁCH, jedine Dara sa na to VYKAŠĽALA! TOTO si ako jediná OBLIEKLA

Na prestížnej akcii, finále Elite Model Look, sa ukázali mnohé slovenské aj české celebrity. Na Pražský hrad zavítala topmodelka Daniela Peštová so synom Yannickom, manželka českého premiéra Andreja Babiša Monika s dcérou Vivien či mnohé ďalšie. No kým všetky dámy mali na sebe elegantné róby, jedine Dara Rolins vytŕčala z radu.