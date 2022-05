Vzťah tínedžerov Conrada a Michelle a to, čo sa následne stalo, šokoval nielen Ameriku, ale celý svet. Ich príbeh dokonca dostal aj filmovú podobu a je nakrútený podľa šokujúceho skutočného príbehu. 13. júl 2014 bol posledným dňom pre 18-ročného Conrada Roya III., ktorý spáchal vo svojom aute samovraždu. Z prenosného generátora zaviedol do svojho pick-upu hadicu a otrávil sa oxidom uhoľnatým. Dôvod jeho činu je naozaj hrozivý.

Vo filme stvárnili tínedžerov Bella Thorne a Austin P. McKenzie. Zdroj: Internet

Roy Conrad III., narodený v roku 1995 v americkom štáte Massachusetts, trpel ešte pred samovraždou úzkosťou a mal napríklad problém vstúpiť do svojej školskej triedy. V osobnom živote sa však snažil a so svojím otcom, starým otcom a strýkom pomáhal v rodinnom biznise, vychodil večernú školu a mal výborné známky. Napriek psychickým problémom si našiel priateľku, ktorou bola o rok mladšia Michelle Carter. Ich vzťah sa začal v roku 2012. Napriek tomu, že žili od seba iba hodinu cesty autom, videli sa len málokedy a drvivá väčšina ich komunikácie prebiehala cez telefón. Naživo sa stretli údajne len 5-krát. Conrad podľa viacerých zdrojov považoval Michelle len za svoju kamarátku, ona to však videla inak. Pár sa spoznal na Floride, kde boli obaja navštíviť svojich príbuzných. Obaja bojovali s depresiami a Roy sa dokonca pokúsil spáchať samovraždu, no najprv neúspešne. Išlo o odpoveď na rozvod jeho rodičov. Zaujímavé je, že z tejto samovraždy ho vyhovorila práve Michelle a odporučila mu profesionálnu pomoc. Svoj názor neskôr rapídne zmenila s tým, že jej priateľovi bude lepšie, keď umrie. Ona samotná trpela nechuťou do jedla, spôsobila si rôzne poranenia a brala lieky. Na samovraždu ho nabádala viackrát. „Musíš to urobiť. Máš všetko, čo potrebuješ. Nemôžeš zlyhať. Dnes je tá noc, teraz alebo nikdy,“ bombardovala ho neustále správami. Keď Conrad samovraždu nespáchal, nahnevane sa ho spýtala, prečo to neurobil.

Samovraždu vykonal na okraji Bostonu v aute, do ktorého nechal vnikať výfukové plyny. Zdroj: Internet

Osudový deň prišiel 13. júla 2014. Roy sa dobrovoľne priotrávil na parkovisku vo svojom aute oxidom uhoľnatým, čo nakoniec neprežil. Tejto udalosti predchádzali opäť desiatky správ od jeho priateľky. „Netvrdím, že chcú, aby si to urobil, no rozhodne to budú akceptovať,“ napísala v súvislosti s jeho rodičmi. „Vedia, že nemôžu nič spraviť. Skúšali ti pomôcť, každý to skúšal, no prišiel si do bodu, kde niet pomoci. Dokonca už ani sám sebe nepomôžeš. Musíš o tom prestať premýšľať a proste to urobiť.“ V ďalších minútach mu napísala presný návod, ako vykonať samovraždu. „Sadni si do auta, choď na nejaké parkovisko. Sprav to skoro ráno. Bezbolestne stratíš vedomie. Zaspíš a umrieš do 20 alebo 30 minút,“ tvrdila. „Musíš to urobiť, lebo ti zoženiem pomoc. Nemôžeš to denne odkladať,“ povzbudzovala Conrada k činu. Ten jej sľúbil, že sa zabije a Michelle sa ho opýtala: „Sľubuješ?“ Prelomovým dôkazom navyše neboli len SMS, ale aj neskorší telefonický hovor. Mladík si to údajne rozmyslel, vystúpil z auta a zavolal jej. Michelle ho naďalej podporovala v samovražedných myšlienkach. On sa vrátil do auta, v ktorom sa následne priotrávil výfukovými plynmi a zomrel.

Conradov otec požadoval pre Michelle 20 rokov basy. Zdroj: Internet

Michelle v roku 2015 zadržala polícia a obvinila ju z neúmyselného zabitia. V tom čase mala len 17 rokov. V júni 2017 bola právoplatne odsúdená na 15 mesiacov väzenia. Podľa portálu People sa sudca vyjadril, že Carter dostala svojím konaním obeť do toxického prostredia, odkiaľ mu neskôr nepomohla. Bolo to z jej strany bezohľadné a nerozvážne správanie. Vraj spravila dve zásadné chyby. Prvou bolo jej vyjadrenie, aby sa Conrad vrátil do auta a pokračoval v pláne. Tou druhou, možno ešte závažnejšou chybou bolo, že o tom nikomu nepovedala. V januári 2020 Michelle na počudovanie všetkých prepustili z väzenia za dobré správanie, a to už po 11 mesiacoch.

