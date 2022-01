Už po prvých minútach, ako sa Filip objavil v šou, bolo jasné, že o zábavu bude postarané. No postupne diváci nevedeli, či sa smiať alebo vypnúť televízor. Okamžite sa spustila tvrdá kritika smerom k súťažiacim aj televízii, či bolo vôbec vhodné obsadiť do Bez servítky niekoho s takou mentálnou spôsobilosťou ako on. Fanúšikom tejto šou vôbec neprekážala jeho inakosť, ale nevhodné správanie. Pohoršenie nastalo hlavne v deň, keď sa k sporáku postavil on. Hosťom naservíroval nedovarené špekáčiky s kečupom, cibuľou, so zemiakmi a s chlebom, čo všetkých totálne šokovalo. A ako dezert im ponúkol surový koláč. Počas varenia si ešte navyše uchlipkával z piva, ktoré mu nechutne tieklo po brade. „Mám pocit, že si si z nás vystrelil," šplechla mu do tváre súťažiaca Janka.

Drzý Filip si objednal pizzu a urazil hostiteľku. Zdroj: TV JOJ

Napriek všetkému šou Bez servítky trhlo nový rekord vo štvrtok, keď si reláciu pozrelo 467-tisíc divákov. Už teraz je viac ako jasné, že na tohto súťažiaceho diváci len tak ľahko nezabudnú. „Som bývalý účastník tejto relácie. A celý týždeň som si veľmi užil a bol to zážitok. Je mi veľmi ľúto ostatných účinkujúcich, že im takýto čudák celý tento týždeň totálne dokazil. Úprimne, ak by ku mne prišiel, tak ho ženiem kade ľahšie," ozval sa jeden z bývalých súťažiacich. ,,Človeka by nemal nikto súdiť pre jeho inakosť, ale on arogantný, nesympatický, zákerný človek, čo každého kritizoval. A čo on? Varil v špinavom mastnom tričku, v ktorom potom privítal hostí," pridali sa ďalší. Dokonca sa ozvala aj jeho bývalá susedka. „Tento Filip bol náš sused, od mala ho poznám, ale tak vám poviem, že celý život ho ľutovali kvôli tomu, ako vyzerá a on je od decka hnusný, zákerný, protivný, no nevychovaný. Nikdy nemal kamarátov, nadával, no otras. Potom sa odsťahovali z Lučenca niekde preč a keď som ho zbadala v tomto programe, vravím si, ten sa ukáže a nemýlila som sa. Ukázal sa ako jedno hnusné hovädo. Ako vždy," prezradila diváčka Alexandra.

