V seriáli Klamstvo stvárňujete nekompromisnú vyšetrovateľku, do deja ste však vstúpili až v jeho polovici. Keď pred vás položili scenár, súhlasili ste hneď?

– Takúto postavu som nikdy nehrala, je veľmi zvláštna, má zvláštne nastavenie vnímania sveta. Je tajomná, jej správanie nie je úplne štandardné v tom zmysle, že je neemočná, ale nie je agresívna, ani panovačná, ani autoritatívna. Nakoniec sa to aj vysvetlí, prečo je taká zvláštna. Je to veľká postava, ktorá je veľmi dôležitá od svojho nástupu do deja. Je pri tých vyvrcholeniach a najzásadnejších veciach, ktoré sa v seriáli udejú. A prečo som to prijala? Režisér Braňo Mišík mi povedal, že by chcel, aby som tam hrala. To, keď má herec od začiatku tento druh dôvery od režiséra, tak rád do toho nastúpi. Základ je hotový, že režisér dôveruje hercovi, že to urobí. A bol komplikovaný scenár a ja mám rada komplikované postavy.

Ako ste sa do vyšetrovateľky Lukáčovej vžili?

– Veľmi som sa musela sústreďovať dovnútra, do seba. A nedala som sa rozptyľovať. Postava má ešte pre divákov veľké prekvapenie v sebe. Je nečitateľná, nemá však emočnú chybu, ale nespráva sa štandardne. Túži po spravodlivosti, veľmi jej ide mozog, ale pocity necháva za sebou.

Tento charakter postavy bol presne daný v scenári?

– Bolo to tak, že tam bola jedna poznámka, že sa usmeje až v jeden moment a z toho som si vytvorila charakter postavy. V anglickom origináli tohto seriálu bola iná – bola drsná, viac chlapská a stále žula žuvačku, to som až tak nechcela. Chcela som ju aj v mimike a v pôsobení tela stvárniť tak, že nevníma vlastné telo, seba ako ženu, a prečo, to sa diváci dozvedia. Som vďačná aj režisérovi, že mi ju nechal v detailoch vyskladať a nechal ju v tom tajomstve.

Ako si spomínate na nakrúcanie? Zažili ste niečo špeciálne?

– Nakrúcanie je vždy otrasné (smiech). Ráno, keďže sa točilo v zime, je tma, prídete do lesa, je tam karavan so zamračenými maskérmi, lebo je 5 hodín ráno. Dáte si na seba termobielizeň, na to tenké veci a tvárite sa, že je vám dobre. Točilo sa to vo veľkej zime. Nakrúca sa 12 hodín + hodina na prezlečenie. Každý obraz sa točí veľakrát. A z toho sa použije len niečo. V jednej chvíli som si dokonca vyvrtla členok, čiže tam, kde už nemám lodičky, tam už mám vyvrtnutý členok.

Seriál hovorí o vážnych témach. Ako sa pozeráte na znásilnenie a krivé obvinenie?

– Mám na to rovnaký názor ako moja postava vyšetrovateľky. Myslím si, že zásadná chyba, ale už sa to trochu mení v našom verejnom priestore, je to, že verbalizovanie ženského tela bolo vždy ponižujúce. Rozprávajú o ženskom tele ako iba o maternici, veľmi sa sexualizuje ženské telo! Pomaly sa však už učíme vo verejnom priestore, že „nie” je „nie”! A že po „nie” nasleduje znásilnenie.

Keby ste, nedajbože, zažili znásilnenie, ako by ste postupovali?

– Nedávno som v jednom rozhovore povedala, že vlastne ani neviem, čo by som urobila, keby ma znásilnili. Že nepoznám postup, kam mám zavolať. Mám zavolať na políciu? Mám ísť na gynekológiu? Čo keď sú vtedy 3 hodiny ráno? Mám ísť na vrátnicu na políciu? Mám volať 158? No a verdikt je taký, že hneď treba ísť do nemocnice, a tam oni zavolajú políciu. Tých znásilnení je oveľa viac, ako tušíme. Je ich okolo 1 000 – 1 500 ročne, ale to sú len tie, o ktorých sa vie, lebo ich ženy nahlásili. Ostatné ženy nie sú ochotné, lebo majú zlú skúsenosť napr. z okolia, bagatelizuje sa to, že určite si provokovala, bohvie ako to naozaj bolo, nebola si opitá? Je to jedno, žena môže byť aj opitá, aj mať na sebe minisukňu – je to znásilnenie a trestný čin. Seriálovej Laure nikto neverí, stáva sa z nej doslova psychický pacient. Všetci ju spochybňujú. No a znásilnenie sa neudeje iba v parku o 3. hodine ráno. Často sa udeje aj v domácnosti a dokonca od rodinného príslušníka a aj v tej chvíli musíte nájsť v sebe odvahu a nahlásiť to.

