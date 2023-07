Po rozvode s manželom Petrom Matulíkom (52) sa pred rokmi pokúsili dať si druhú šancu, no vzťah sa im ani druhýkrát nepodarilo zachrániť. Reč je o herečke Zuzane Fialovej (49). Príťažlivá brunetka však dlho sama neostala, a už niekoľko rokov ju vídať po boku známeho karikaturistu Martina Šútovca alias Shootyho (50). Vzťah síce oficiálne obaja doteraz nepotvrdili, no ich najnovšie zábery hovoria za všetko.

Obaja razia heslo zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať. No keď sme ich ešte v lete 2019 načapali na romantickej prechádzke, vyzerali ako idylický dlhoročný párik. Herečka ani karikaturista nepatria do kategórie ľudí, ktorí by o súkromí rozprávali, no o ich vzťahu vedia už dlho všetci z ich najbližšieho okolia. „Zuzana tvorí pár s Martinom už viac ako päť rokov. Oficiálne to nechcú priznať kvôli herečkinmu synovi Dávidovi (26). Často ich však vídať aj na festivale Pohoda, kde sa tiež obaja tvária ,iba' ako kamaráti. Nikto poriadne nevie, prečo,“ prezradil nám vtedy zdroj z ich okolia.

Zuzana Fialová ako vyšetrovateľka Lukáčová v markizáckom krimi hite Klamstvo. Zdroj: tv markíza

V apríli 2018 sa spolu prvýkrát bez okolkov objavili na krste knihy budúceho primátora Bratislavy Matúša Valla. A hoci prišli spolu a vôbec sa netvárili, že sa stretli iba náhodne, keď zbadali fotografov, zahrali tam scénku. Potom, čo sa médiá sústredili na krst knihy, Shooty sa hneď k Zuzane nápadne priblížil a držal jej kabelku. Ani tam Zuzana nechcela potvrdiť ich vzťah. „Som tu s mojimi kamarátmi,“ oznámila stroho.

V auguste 2019 sa nám ich podarilo nafotiť v širšom centre Bratislavy, pôsobili ako dokonale zohratý pár. Okolo deviatej večer obaja vyšli z herečkinho bytu a sadli si do neďalekej reštaurácie. Približne po hodinke sa zdvihli, vybrali sa na neďaleké námestie a po prechádzke sa vrátili k Zuzane. Obaja však oficiálne svoj pomer tajili. „Všetci sú stále na svojom mieste,” odpovedala nám Zuzana v apríli 2023 v rozhovore, keď sme sa jej opýtali, či má stále rovnakú známosť – Shootyho, ako sa to o nej šepká už roky.

Ich najnovšie zábery, ktoré priniesol týždenník PLUS 7 DNÍ, už však hovoria za všetko. Fotograf spomínaného týždenníka ich načapal zhruba pred mesiacom v centre mesta. Zuzana bola v spoločnosti Shootyho, pričom obaja si prejavovali náklonnosť, keď ho herečka objala zozadu. Pred pár dňami Zuzana dokonca zverejnila záber z dovolenky v Taliansku, na ktorom je aj spomínaný Shooty. Nuž uvidíme, či aj po týchto fotkách bude Fialová stále svoju známosť „zatĺkať”.