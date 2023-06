Fero, opäť ste si z ankety Social Awards Slovakia odniesli až dve sošky. V kategórii zábava a plus cena za TOP influencera. Aký je to pocit byť miláčikom národa?

– Je to pocit obrovskej vďačnosti tým ľuďom, ktorí mi posielajú hlasy, a pocit, že ešte stále to robím dobre, aj keď veľakrát si myslím, že je to už trápne, že už dosť! Ale toto ma vždy posmelí a poviem si, okej, idem sa ďalej snažiť. Takže: Ďakujem veľmi pekne!

Na snímke František Košarišťan aka Fero Joke, víťaz v kategórii zábava a absolútny víťaz 4. ročníka Social Awards Slovakia "SOWA". Zdroj: MARTIN DOMOK

Spomínate, že by ste s tým niekedy najradšej skončili. Čo vám vtedy najviac pomôže nakopnúť sa a natočiť ďalšie vtipné video?

– Komentáre od ľudí, čo mi píšu na sociálnych sieťach. Raz za čas si to „prečešem“ a je príjemné čítať tie pozitívne ohlasy. Aj ľudia na ulici ma stretnú a pochvália ma. Je to také pekné. Vždy keď mi je zle, spomeniem si na tieto krásne chvíle a potom mi je zase lepšie a idem znova točiť (úsmev).

Internet je plný hejtov a niektoré komentáre vedia mimoriadne ublížiť. Beriete si to až príliš k srdcu, alebo naopak, iba nad tým mávnete rukou a nijako vás to nerozhádže?

– Naučil som sa nad tým mávnuť rukou, ale to mávnutie nie je ešte také silné, ako by som potreboval. Hejty vždy zamrzia, najmä od anonymných profilov, lebo človek vtedy ani nevidí, kto to píše – a je to veľmi čudné. No na druhej strane si vždy poviem, že toto som ja, ktorý sa s tým vie vyrovnať. Ale čo ak je to nejaké 14-ročné dievča, ktorému píše nejaký úchyl, aby schudla... alebo niečo podobné…. to sú horšie veci. Nikdy som o sebe nepovedal, že som verejne známa osoba, ale ľudia má skrátka poznajú a takéto komentáre som sa naučil filtrovať. No čo tí ostatní, ktorí nemajú ten filter vybudovaný? O nich sa bojím, aj o ich psychické zdravie.

Doktorke Barbore Brezovej zo Záhad tela pribudla na Silvestra posila - komik Fero Joke. Zdroj: RTVS

U ľudí ste veľmi obľúbený, opäť ste o tom presvedčili víťazstvom. Ako si užívate stránku popularity? Určite sa vám cudzí ľudia prihovárajú na ulici...

– Nejako extra to neprežívam. Veľmi som rád, keď mám pozitívnu spätnú väzbu, ale musím na druhej strane priznať, že niekedy mi to súkromie chýba. Ale tí ľudia sú vždy milí a zlatí. Tí, čo ma sledujú na sociálnej sieti, sú naozaj milí a nedokážem im povedať nie. Len niekedy v reštaurácii, keď mi trčí špageta z úst a niekto ma osloví, tak sa mi nechce postaviť, ale napriek tomu to vždy urobím (smiech). Alebo som v bazéne a prihovorí sa mi cudzia tetuška a chce sa so mnou odfotiť. Vždy si poviem, ale veď toto nie je žiadny problém, vydrž to, sú to ľudia, ktorí ťa majú radi, tak im to opätuj.

Fero a jeho kamarátka Evelyn Zdroj: https://www.instagram.com/p/Bzn2JFpImre/

Stáva sa vám často, že vás poprosia o fotku či autogram?

– Myslím si, že tak normálne, nie zase príliš často.

Človek v rôznych profesiách, obzvlášť možno verejne známy, ktorý je stále na očiach, sa po rokoch dostane do stavu vyhorenia. Stalo sa to, nedajbože, aj vám?

– Áno, momentálne si tým prechádzam. Extrémne ťažko sa mi točí, veľmi ťažko viem posúdiť, čo je zábavné, čo nie. Myslím si, že to bude chcieť nejaké dlhšie voľno a trošku sa naozaj začať venovať aj sebe, aby som vedel robiť, čo ma baví – robiť ľuďom radosť, starať sa o nich, tým sa naozaj bavím. Rád sa k tomu vrátim, ale naozaj už asi potrebujem oddych. Možno to však ešte teraz potiahnem a potom si dám ten oddych, ešte uvidím, ako sa nastavím.

Kto je vaša opora, bútľavá vŕba, keď vám je ťažko? Od detstva ste dobrým kamarátom Evelyn. Je to práve ona?

– Áno, určite je to Eva, ale aj moji rodičia, môj priateľ a veľa mojich kamarátov, ktorých nemôžem začať menovať, aby sa niekto neurazil. A sú to aj deti z onkológie, kam ich chodím navštevovať. Sú to empatické osobnosti, ktoré mi veľmi pomáhajú. Aj mentálne znevýhodnené deti. Ony mi tak nastavujú zrkadlo, aby som sa neliepal tam hore niekde do výšin a nemyslel si o sebe niečo viac a potichu sa držal pri zemi – a naozaj potichu, ako sa na Orave hovorí, šúchal nohami po zemi, nie ukazoval sa. Pozdravujem Noru Mojsejovú (smiech).

Ozaj, s Norou ste mali podcast, nechystáte spolu opäť niečo?

– Neviem, keď sa mi ozve, možno áno. Alebo možno sa jej ozvem ja, uvidíme.

Na snímke Fero Joke, víťaz v kategórii zábava a absolútny víťaz 4. ročníka Social Awards Slovakia "SOWA". Zdroj: MARTIN DOMOK

Nedávno ste sa posťažovali, že pre vyhrotené susedské vzťahy sa idete sťahovať z domu, kde roky bývate. Čo konkrétne vás dohnalo k tomuto ráznemu kroku?

– Boli to skôr také homofóbne narážky v dedine a jedno s druhým. Myslím si, že keby som nebol verejne známa osoba, nedialo by sa mi to. Predtým som tam učil dokonca v miestnej škole a mal som štandardné, dobré vzťahy. Pár jednotlivcov, ktorí ma poznajú a vedia, kto som, a vedia, že tam bývam, si dovolí zakričať na mňa ‚ty buzerant‘. A to nie je úplne príjemné. Necítim sa tam bezpečne a príjemne. Je mi to ľúto, lebo ja som tam nikomu neublížil. Domov má byť oázou pokoja, hlavne keď máte náročnú prácu. Plus stále chodím za deťmi na onkológiu, mám toho extrémne veľa. Neoddýchnem si tam. Musím jednoducho odtiaľ odísť. Ale nič to! Skôr mi prekáža, kde sme sa posunuli ako Slovensko, že nejdeme dopredu, ale začíname ísť skôr dozadu, toho sa trochu bojím a mám z toho obavy. Aj po októbri 2022 a útoku na Zámockej.

Bývali ste na vidieku, v dome so záhradou. Už viete, kam sa presťahujete?

– Ešte presne neviem, asi do Bratislavy, bližšie do mesta alebo možno úplne zmením štát. Uvidíme!

To naozaj? Plánujete odísť zo Slovenska?

– Ale čoby nie….

Čo vás také čaká najbližšie?

– Oddych, chvalabohu! A možno nejaké natáčanie, no určite už potrebujem oddych.