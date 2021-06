Milenka Felixa Slováčka (78) Lucie Gelemová (38) nedávno priznala rozchod. Krátko na to hudobník strávil víkend so Silviou Kucherenko (38), ktorá je známa sexi krivkami. Chce sa jej Lucie vyrovnať?

Rozídený Felix Slováček si pred pár dňami urobil výlet na Slovensko. No a možno na prekvapenie viacerých si saxofonista užíval víkend aj v spoločnosti výstrednej Silvie Kucherenko. Tá sa spoločnými zábermi vtedy pochválila na Instagrame. Keď to zbadala Gelemová, musela zrejme puknúť od závisti. Silvia sa totiž pýši ultra štíhlou postavou, plnými perami a umelými prsami. Netrvalo dlho a Slováčkova ex sa ukázala v plavkách. Chcela tak vari týmito fotkami niečo odkázať bývalej láske?

