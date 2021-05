Bipolárna porucha, pokus o samovraždu či prenasledovanie. Aj s týmito náročnými situáciami sa musela v živote vyrovnať speváčka Katarína Feldeková. Po rokoch trápenia sa u nej postupne začali veci obracať na dobré. Až tak, že sa rozhodla s dlhoročným partnerom Richardom konečne vstúpiť do manželstva. Dvojica totiž spolu žije už desať rokov, no až teraz spečatili lásku papierovo. 41-ročná dcéra Feldekovcov Katarína v sobotu povedala Richardovi áno. Nevesta zvolila pre svoj veľký deň šokujúci outfit, ktorý asi nikto nečakal.

Dcéra Feldekovcov po typických svadobných šatách rozhodne nesiahla. Spolu so ženíchom mala na sebe biely covid skafander, čím obaja šokovali všetkých hostí. Prečo sa rozhodla pre takýto úlet? „Je to aktuálne, dnes špeciálne nečakane symbolické, keďže sa skončil lockdown. Mne bolo ľúto tých ľudí, čo trávili tak veľa času v tých skafandroch a povedala som si, že budem mať hrozné šaty, dám za ne majland, potom si ich vyzlečiem a chudáci zdravotníci musia v tom tráviť veľa času, tak aj z úcty k nim sme si to dali a je to aj trošku vtipné," prezradila nám nevesta Katka krátko po obrade.

„Riško ma požiadal o ruku a povedala som si, aha, a teraz čo bude? Povedal mi, že zvyšok mám vyriešiť ja. Tak som to vyriešila (smiech) a on súhlasil,” pokračovala netradičná nevesta. „O tých oblekoch bola už predtým reč, už bola korona a chceli sme vyjadriť úctu zdravotníkom,” doplnil ju manžel Richard.

„Rodičia o tom vedeli vopred. Mama sa smiala. Oni sú šibnutí, však som po nich (smiech),” dodala Katarína, ktorá však po celý čas skafander napokon nemala. Ešte počas obradu sa totiž manželia z nich vyzliekli, rovno pred zrakmi všetkých hostí. „Rišovi som šuškala počas toho, ako Sisa spievala, že počúvaj, mali by sme sa asi vyzliecť. Bolo to spontánne,” dodala Feldeková, ktorá zvolila krátke čipkované šaty s výraznými pančuchami s hudobnými notami, no vykašľala sa na lodičky. Vydávala sa totiž v bielych gumených kroksoch. Tie však podľa jej slov mala zo zdravotných dôvodov.

Na snímke je svadobný obrad Kataríny Feldekovej a Richarda Šimurku v ZIchyho paláci. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Novomanželom počas obradu spievala Sisa Sklovska. Tá zahviezdila v modrých bodkovaných šatách a prítomní hostia nevedeli od nej odtrhnúť zrak. Rovnako reagovali aj diváci nášho live prenosu na facebookovej stránke Plus JEDEN DEŇ. „Pani Sisa vyzerá ako nevesta, Feldekovej dcéra odbehla od vysávača?" čudovali sa ľudia. „Sisa to všetko zachránila, bola super," odkázala Edita. „Sisa, bravó, krásne šaty, vyzerá ako dievčatko," reagovala ďalšia diváčka live prenosu. Sklovska tak celkom určite v tento deň zatienila samotnú nevestu v skafandri.

