Mário Rigó chce ženám na Farme ukázať, že v kuchyni sa vie obracať aj chlap. Ku kulinárstvu ho od detstva viedla mama. „Som jej vďačný, že ma pripravila do života.“ Najviac mu bude chýbať trošku netradičná vec. „Fén. Denne si upravujem vlasy a bez neho budem stratený! Neviem si predstaviť, ako budem vyzerať,“ bojí sa farmár, ktorý bude reprezenotvať dedinu, keďže pochádza zo Zlatých Klasov. Výhru by investoval do svojho sna. Mário si chce otvoriť vlastný nechtový salón. Nechtový dizajn mu ide obdivuhodne. Klientky za ním prichádzajú z celého okolia.

Mário Rigo Zdroj: tv markíza

Mladá kráska Xénia Gregušová zo Žiliny chce na Farme zažiť poriadne dobrodružstvo, prehĺbiť vnímanie životných hodnôt a v neposlednom rade zbaviť sa svojho panického strachu z pavúkov. V roku 2018 sa zúčastnila súťaže krásy Miss Universe, čo len podtrhuje jej prirodzený pôvab. Jej život by sa dal zhrnúť jedným slovom - tanec. “Učím tanec v tanečnej škole, v tom dobrá, lebo milujem deti a tancujem od šiestich rokov a myslím si, že som sa celkom vytancovala.” Xénia absolvovala polročné sústredenie na Ibize, kde získala cennú životnú lekciu.

Srdcom mešťan, telom Thor, povolaním striptér. Keď mal Henrik 18 rokov, zareagoval na ponuku agentúry, ktorá hľadala nádejných striptérov. Odvtedy má za sebou podľa vlastných slov tisíce vystúpení. Svoje telo aj preto neustále udržiava vo forme, hoci spočiatku ako vraví, nevyzeral vôbec dobre a bol drevený. “No naučil som sa tomuto remeslu od 40-ročných veteránov.”

Henrik Szabo Zdroj: tv markíza

Henrik vyrastal v Petržalke. Od rodičov sa osamostatnil veľmi skoro. Veľmi rýchlo nato pochopil, že život z vlastných zárobkov mu nestačí. Toto obdobie považuje za najnáročnejšie vo svojom živote. “Od rodičov som si nič nepýtal. No bolo to ťažké. Ledva som mal na autobus a keď sme šli napr. na kúpalisko, preliezal som plot, aby som zbytočne nemíňal.” Henrik sa považuje za veľmi šetrného, čo pripisuje obdobiu v detstve, kedy bolo peňazí v rodine málo. “Nebola to síce chudoba, no viem, aké to je ak je človek bez peňazí. Otec skrátka ako jediný zarábal v rodine peniaze. Zbytočné výdavky šli bokom,” zaspomínal si Henrik. Zároveň ale chápe, že rodičia ho nechceli rozmaznávať. “Naučil som sa šetriť, nerozhadzovať a čo zarobím, investujem.” A dámy sa majú skutočne na čo tešiť, pretože už na prvý pohľad vyzerá ako brat slávneho Aquamana, herca Jasona Momoa.

Na Farmu 12 mieri priamo zo Švajčiarska bláznivá čašníčka plná energie Mária Bothorová, ktorá miluje spev. „Zobudím sa a už spievam. Nezavriem ústa, až kým nepôjdem spať,“ priznáva. kto vie, čo na to povedia po pár týždňoch farmári. Spevácky talent a zvučný hlas má však na rozdávanie. Jej snom je mať celosvetové turné. Mária je umelecký multi talent. Okrem spevu rada maľuje obrazy, líči, dokáže háčkovať aj šiť. „Zvládam aj manuálne práce, mám blízko k zvieratám, viedli ma k tomu odmalička. Je to síce výzva, no Farmu zvládnem,“ odhodlane tvrdí Maja, ktorá reprezentuje dedinu.