Farma 12 od samého začiatku odštartovala poriadne zostra. Stačila jedna väčšia párty a Slováci boli svedkami prvého sexu pred kamerami. Orgie sa postupne znásobovali, pridával sa striptíz na stole a čím viac alkoholu súťažiaci dostávali, tým viac sa správali ako zvery. No už to prestáva byť až taká zábava! Niektorí totiž nemajú mieru a sú agresívni. Na poplach bijú aj diváci.

Tohtoročná Farma sa oveľa viac ako na stavebné práce či starostlivosť o zvieratká orientuje na hádky, intrigy, sex a alkohol. O prvé ,,porno“ divadielko sa postarali Nikol a Heňo. Pred kamerami si to spolu rozdali trikrát, pričom divákom predviedli rôzne polohy. V posteli však skončila aj Rebeka s Erikom a o niekoľko týždňov si už Rebeka užívala v kúpeľni s Heňom.

Po vypadnutí oboch krások sexuálne orgie medzi farmármi ustáli, no diváci sú teraz svedkami niečoho oveľa nechutnejšieho. Farmári to v poslednom čase začali s chľastom poriadne preháňať. Len nedávno si pred celým Slovenskom narobili hanbu Eva a Beáta, ktoré sa ožraté na mol vybrali vymočiť rovno pred kameru. Stiahli si nohavice a ešte vyhlásili, že sa omočili.

Beáta a Eva sa totálne ožrali a bez hanby sa išli vymočiť rovno pred kamery. Zdroj: tv markíza



Alkohol je však pre farmárov alfou-omegou. Keď ho nemajú, sú nervózni a neustále prosia, aby im doniesli veľké zásoby. 12 litrov vína a niekoľko fliaš tvrdej pálenky tak zmizne za pár hodín a niektorí chlapi sa následne správajú ako nechutní hulváti. Henrich po Sáre ziape, aby ho vyfaj**la, no najhoršie je na tom Košičan Matúš. Keď nemá prísun alkoholu, je zle. Keď dostane do ruky fľašku, pije pred kamerami ako dúha. Po pár pohárikoch ženám vulgárne nadáva a správa sa k nim ako k handrám. Tento týždeň bol už pred raňajkami pod obraz boží. Farmári ho našli spať v tráve a keď ho dvihli, ledva chodil. A hoci Vladko a Katka viackrát upozornili, že východniar má veľké problémy s alkoholom a treba mu pomôcť, iní sa na ňom zabávajú a veselo mu nalievajú. Na poplach však začali biť aj diváci, ktorí sa na ožratú bandu už nemôžu pozerať.

Farmári sa s alkoholom už nevedia ovládať, najviac agresívny je Matúš. Xénii a Katke viackrát vulgárne vynadal. Zdroj: tv markíza



,,Tento chlapec je totálne prepitý. Mal by absolvovať protialkoholické liečenie,“ napísal divák Michal. ,,Alkoholik, ktorý ponižuje ženy. Keby mne povedal to, čo Xénii, takú by som mu strelila, že by aj ten posledný alkohol z neho vyprchal,“ reagovala diváčka Lucia.

,,Hulákanie, intrigy, opilecké scény, hulvátske, vulgárne prejavy voči ženám, všetko pomaly vypípané a najväčšia odborníčka na výchovu a chovanie Eva, opitá už doobeda, hanba!“ zhodli sa ďalší.

