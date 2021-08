"Beáte sa podarilo zhodiť za 4 a pol mesiaca viac ako 12 kg! Áno, a to pestrou a vyváženou stravou, kde jedla 5-krát denne a úplne všetko! A viete, čo sa jej ešte podarilo? Pochopiť, že keď chce zdravé a pekné telo, musí jesť všetko, robiť to pre seba a dôverovať mi," znel ešte v júni oznam na instagramovom profile "Chudnutie zdravá strava". Na spomínanom profile sa objavili aj jej fotky pred a po. A naozaj bol vidieť rozdiel.

Bea prišla na Farmu zaguľatená. Zdroj: TV Markíza

Beáta tak môže byť pyšná na to, čo sa jej podarilo. A v chudnutí pokračuje ďalej. Svedčia o tom jej najnovšie zábery na Instagrame, kde má viditeľne chudšie krivky. Exfarmárka, ktorá v minulosti čelila nepríjemným komentárom pre jej plus size krivky, sa dokonca nedávno navliekla do čipkovaného tielka a fotku zverejnila na Instagrame. Pristane jej to?