Hneď ako Tereza prišla na Farmu, do oka jej padol východniar Miki. A hoci sa vyjadril, že ona nie je jeho typ, už počas jej druhej noci si užili v sluhovni. Vtedy sa však iba bozkávali a šmátrali po sebe. Poriadna divočina nastala po jej návrate z duelu, keď v ten deň nikto nevypadol. Slobodná mamička Tereza to s alkoholom prehnala najviac. Neskôr jej prišlo zle a povracala sa rovno pred kamerami. Ani to jej však nezabránilo v tom, aby zaklopkala Mikimu na dvere sluhovne. Ten ju privítal s otvorenou náručou. Najprv jej vyčistil žalúdok, že chľastá a fajčí, no po chvíli sa na seba vrhli a diváci boli svedkami bleskového hlasného sexu.

Vypadnutá farmárka Tereza v relácii Martina Šmahela Farma Extra. Zdroj: tv markíza

Aj takáto krátka chvíľa však stačila na to, aby si narobila hanbu pred celým Slovenskom. Miki sa dokonca na druhý deň chválil, ako to celé prebiehalo. ,,Dal som jej rýchlo dole nohavice a pod spacákom zboku... chytil som jej ritku hore. Vraj neberie antikoncepciu, ale kde inde som to mal spraviť? Ona aj chcela, že pôjdeme von a všetko to spapá, no ale kto by chodil von...” kvetnato opisoval ich náruživú noc. Diváci jej okamžite začali prostredníctvom pikantných komentárov odkazovať, že ako matka sa za seba môže hanbiť. Najhoršie chvíle začala prežívať, až keď vypadla, vrátila sa domov a zistila, čo svojím správaním spôsobila.

Farmárka Tereza a jej krivky. Zdroj: tv markíza

„Keď si prišla na Farmu, mala si taký z odvážnych výrokov, že chceš, aby bol na teba otec hrdý, a chceš mu dokázať, že na to máš,“ začal s nepríjemnou témou Šmahel v relácii Farma Extra, do ktorej si Terezu pozval. „Ja mám zásadového otca, pre mňa obrovský vzor, najinteligentnejší človek, akého poznám. Ale on mi stále hovoril, že čo ty tam… budeš tam len fajčiť, piť, sedieť… hm… aj keď to takto v televízii vyzerá, fakt to tak nie je a fakt tam človek maká od rána do večera. Žiaľ, je to tak nastrihané, že tam málo vidieť prácu, takže som mu tam veľa nedokázala. Dokázala som maximálne to, že sa viem fajne ožrať a spraviť to, čo som spravila,“ otvorene priznala Tereza.

„Poviem na rovinu, otec je veľmi nahnevaný. Dosiahla som pravý opak. Nemrzí ma, čo sa stalo, mrzí ma to, ako to bolo vidno. Lenže ľudia sú takí zlí, že mu vyvolávajú. Dokonca aj cudzí ľudia zo Slovenska si ho našli cez môj profil na sociálnej sieti a zahanbujú ma. Robia zo mňa najväčšiu ku*vu na Slovensku, ale verím, že mi dá otec šancu a vysvetlím mu to,“ povzdychla si Tete, ktorej rodina momentálne zažíva pre jej farmársky úlet hotové peklo.

„Nech si to tam idú vyskúšať hlavne tie 80-ročné babky, ktoré by sa mali venovať vnúčatám a namiesto toho vypisujú, aká som ku*va,“ dodala. Tete tak musí po vypadnutí čeliť aj nenávistným komentárom. „Najzbytočnejšia osoba na Farme, rozťahovať nohy trojdňovým známostiam a piť do nemoty mohla aj doma,“ napísal divák Peter. „A takáto osoba robila v banke? Teraz môže robiť kariéru maximálne v spermobanke,“ odkazovali jej ďalší. „Je dosť tragické myslieť si, že niekto z rodiny by bol na mňa hrdý, keby som sa vyspal hneď prvé dni s niekým, koho vidím prvýkrát v živote v šou, ktorú sleduje celé Slovensko,“ zhodnotil Andrej.

