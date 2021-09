Stanka má za sebou veľmi zaujímavú minulosť. Jej rebelská povaha ju zaviedla do Ománu, kde sa napriek zákazu svojej rodiny zamilovala do moslima. Dnes už expriateľ ju však od všetkých izoloval a bola nútená z krajiny ujsť. Napriek sklamaniu dala láske opäť zelenú. Hneď od začiatku si padla do oka s urasteným Mirom, s ktorým tvorí na Farme pár.

Mira Stankine kypré tvary rajcujú. Zdroj: tv markíza

Blondínka však netuší, akú špinu na neho jeho bývalka už stihla vytiahnuť. Verejne napísala, že v Británii má frajerku. Stanka si však zatiaľ užíva jeho náklonnosť a Miro je z nej úplne hotový. „Celú by som ťa zjedol,” neustále jej opakuje. Kráska sa stihla pred kamerami už aj vyzliecť a celému Slovensku sa ukázala v spodnej bielizni. Stanka patrí k ženám krv a mlieko a zrejme aj jej kypré tvary fitnesáka tak rajcujú.

