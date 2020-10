V duelantskej aréne sa stretli dvojice Mário s Beátou a Rebeka s Heňom. Z víťazstva sa napokon radovalo duo, ktoré sa po vypadnutí Nikol náramne zblížilo. Úsmevy na tvárach im však o pár minút zmrzli. Keďže štyria duelanti opakovanie porušovali pravidlá, debatovali s farmármi a opúšťali duelantské chatky, hospodár Martin sa nahneval. Z víťaznej dvojice si súťažiaci museli vybrať iba jedného, kto sa do hry vráti. Rebeka získala iba jeden hlas... Potom prišla ďalšia studená sprcha. ,,Farmári rozhodli - zober si veci a odíď. Teraz, bez rozlúčky,“ povedala jej ráznym tónom Evelyn. Rebeka tak v bitke o 75-tisíc eur definitívne skončila. ,,Mala som zmiešané pocity už deň predtým. Nebola som si istá, či sa vrátim. Mala som silný pocit, že pôjdem domov. Dokonca som do duelantskej chatky vyryla dátum, aby som tam zanechala posledný odkaz. Keď sme duel vyhrali, veľmi som sa tešila a dosť ma zamrzelo, že pre porušovanie pravidiel to dopadlo tak, ako to dopadlo,“ povedala nám.

Už nejaký čas je teda doma. Ako hodnotí svoje správanie pred kamerami? ,,Niektoré veci síce mohli byť inak, ale keďže sme tam boli všetci spolu zavretí 24 hodín denne, udiali sa tam veci, ktoré sa udiali - ale neľutujem ani jednu,“ priznala. Nemrzí ju ani to, čo s Heňom spravili Nikol? Len pár hodín po tom, čo Nikol vypadla, totiž Rebeka skončila v jeho náručí... Hoci po celý čas tvoril párik s Nikolou.

Rebeka Hlavatá Zdroj: tv markíza



„Z jednej strany aj áno, hlavne preto, že to bolo veľmi čerstvé, ale oni dobre vedeli, čo tam spolu robia, vedeli, že to ďalej nepôjde, on jej nič nenasľuboval, rovnako ako povedala ona, že nič nesľúbila jemu. To, že to ona zobrala takto tragicky... tak asi u nej nejaké city prevládali smerom k nemu. Ale Heňo povedal, že od začiatku chcel mňa a nie ju,“vysvetľovala. Čo sa týka stretnutia s Nikol, nedošlo k nemu. Zjavne aj preto, že zo strany podvedenej Fridrichovej boli emócie stále poriadne vypäté. A niet sa čomu čudovať... Každá žena by takýto podraz od kamarátky pred kamerami niesla veľmi ťažko.

Len pár hodín po vypadnutí Nikol sa už Henrich vášnivo bozkával s Rebekou. Zdroj: tv markíza



,,Keď som vypadla, písala mi, že mám prísť za ňou do Dúbravky, že sa o tom porozprávame. Buď teraz alebo nikdy. Ale ja som už bola doma. Povedala som jej, že v takom stave s ňou nič riešiť nebudem, nech mi zavolá na druhý deň. Ona potom vyhlásila, že so mnou nechce mať nič spoločné a ani ja už s ňou nemám čo riešiť. Ale nečakala som, že ma bude až takto roznášať kade-tade a že to bude takto prežívať,“ dodala Rebeka. Obe sa však budú musieť tak či tak stretnúť osobne. Čaká ich semifinále a živý prenos z decembrového finále Farmy. A ktovie, či si práve tam neskočia do vlasov...

