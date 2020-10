Nikol a Henrich sa zblížili počas prvej veľkej žúrky na Farme. Dvojica mala spolu trikrát sex a v hre vytvorili pomyselný romantický párik. Druhá osoba, ku ktorej mala blízko, bola Rebeka. Nikola na ňu nedala dopustiť a brala ju ako svoje mladšie ja. Keď však vypadla, prišla poriadne studená sprcha. Nikol totiž putovala do Chalúpky, kde v živom prenose v televízii videla, ako si Rebeka a Heňo už v ten večer užívajú a vášnivo sa bozkávajú v kúpeľni. Mladý východniar to na druhý deň trápne vysvetľoval tým, že on chcel po celý čas Rebeku a s Nikol si ju skrátka vtedy pomýlil. Ostatní sa na Rebeku nevedia ani pozrieť.

Len pár hodín po vypadnutí Nikol sa už Henrich vášnivo bozkával s Rebekou. Zdroj: tv markíza



,,Ja som Nikolu nemala rada, ale Rebeka, tá tu s ňou bola celý čas a hneď prvý večer, čo vypadla, išla s jej potenciálnym frajerom a sa s ním bozkávala. Tu ho balila, riťou krútila. Je to o charaktere... Je to hnus sa takto zachovať,“ zhodli sa Monika a Adam.

Rebeka si to síce uvedomuje, no naďalej v romániku pokračuje. ,,Chudák Heňo. On sa do mňa asi zaľúbil. Aj preto by som to rada skončila, lebo zasa sa naviazať a zase si budem hlavu búchať. Akože to, že budem za šľapku, to už mi je jasné. To už nezmením, ale všetci, čo ma poznajú, vedia, že som takáto sprostá,“ povedala o sebe.

Nikol však s Rebekou nadobro skončila. ,,Ísť do postele s Erikom, o pár dní povedať, že sa jej Erik páči, potom plakať za nejakým priateľom, ktorého má vonku, potom skočiť Heňovi do postele, potom som možno tehotná s nejakým frajerom vonku, ako... Ty sa daj dokopy!“ odkázala Nikol Rebeke, ktorá okrem všetkého verejne vyhlásila, že sa jej páči Boris Kollár.