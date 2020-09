Farmárka Rebeka sa svojim kolegynkám zo šou zverila s veľmi zaujímavou vecou... Počas toho, ako sa opaľovali, otvorene povedala, akí muži sa jej páčia... A s kým známym by si dala rozhodne povedať.

Debatu o chlapoch však diváci na obrazovkách nezachytila. Túto pasáž fanúšikom Farmy ponúkol Martin Šmahel v jeho relácii Farma Xtra. A po úprimnosti Rebeky sa s hosťom, ktorým bol opäť Jakub Zitron Ťapák, nestačili čudovať...

Rebeka a jej napichané pery. Zdroj: tv markíza

,,Ja by som chcela nejakého bitkára, MMA zápasníka," rozprávala Rebeka o svojich chúťkach pri bazéne. ,,Bagárová má pekného," zapojila sa Monika. ,,Henteeeen??? Čo robil gay porno??? Všade má gule na internete...,"znechutene poznamenala Rebeka a potom z nej vyšlo niečo, čo zrejme mala v pláne pred kamerami povedať. ,,Mne sa ľúbi Boris Kollár!" vyhlásila farmárka s napichanými perami a potom sa z toho začala vykrúcať, že sranduje. ,,Pán Kollár, počuli ste? Tu máte ďalšiu manželku," odkázala mu Monika. ,,Decko a byt!" pridal sa Henrik. No dobrým ušiam neušlo, že sa ozvala aj mladá 21-ročná Xénia. ,,On spal s mojou spolužiačkou..." poznamenala nahlas kráska, ktorá má strednú školu s maturitou.

Keď skončila bazénova dokrútka, Šmahel a Zitron sa opäť výborne zabávali. ,,Ale Rebeka sa tiež dobre prezradila, že mne sa páči Boris Kollár. He he... Nie! No jasné jasné," ironicky poznamenal Zitron.