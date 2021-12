Nie je žiadnym tajomstvom, že v súčasnosti sa väčšina súťažiacich hlási na Farmu nie preto, aby si vyskúšala, aké je to žiť na statku, ale skôr z dôvodu, aby sa z nich stali influenceri.

Sen zviditeľniť sa mali aj tohtoroční farmári. Stanka sa netajila tým, že túži byť moderátorka a aj Dávid priznal, že hlavným zámerom bolo, aby sa stal známym. No a po šou mnoho z nich teraz rýchlo využíva svojich 5 minút slávy. Farmárky začali na sociálnej sieti promovať rôzne reklamy, súťaže a takýmto štýlom si nabaľujú ďalších a ďalších sledovateľov. Viaceré dokonca neustále do svojich „storičiek” píšu, aby firmy neváhali a spojili sa s nimi, čo sa týka spolupráce. Súťaže typu, kde podmienkou je, aby ste sledovali X ďalších profilov, začali robiť Stanka a Tereza. Blondínka si dokonca do svojho profilu pridala aj mailovú adresu, kde jej môžu záujemcovia o spolupráce písať.

Stanka a Natália na Farme počas toho, ako sa hádali o XS bundu. Zdroj: tv markíza

Je však otázne, ako dlho bude o tieto hviezdičky záujem. V každom prípade, niektorým počet sledovateľov na sociálnej sieti pekne narástol. Stanku sleduje už 47,8-tisíca ľudí, Mesuta 55,4-tisíca, Dávida 25-tisíc, Natáliu 53-tisíc a takého Mira 30,4-tisíca. Kto však ľudí až tak nezaujal, sú Monika, ktorá si ,,nahrabala" iba 16,7 tisíc sledovateľov, Paťa 21,8 tisíc, Peťa 12,1 tisíc a ani finalistka Eva nemá na svojom profile toho veľa. Sleduje ju zatiaľ iba 19,3 tisíc ľudí.

Stanka si s jednou z farmárok nevie prísť na meno. S ktorou? Odpoveď nájdete vo videu.

