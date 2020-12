Farmári Lukáš Stanislav (31) a Henrich Kuľko (28) začínali na strane dediny. Už v karanténe pred šou sa skamarátili a držali spolu až do samého konca. Síce vo finále nevyhrali, no aj tak nevyjdu naprázdno. Ako si rozdelia výhru a do akej ďalšej šou by s radosťou išli, nám otvorene porozprávali.

Diváci spochybnili férovosť finále. Ako to vnímate?

L: Pre mňa malo finále také dve fázy. Začiatok a úvod som si užíval. Ja som tam prišiel veľmi dobre, myslím si, psychicky a fyzicky pripravený. Zo začiatku som si to poriadne užíval

a aj disciplíny mi išli. Mal som 4 body, dobre som to mal našliapnuté. No potom prišla štvrtá disciplína a tam som mal problém, lebo sa mi trikrát rozopol opasok. Stratil som vtedy veľa času a následne bodov a trochu to so mnou zakolísalo a aj s mojím sebavedomím. To ma rozladilo.

H: Ja som v pohode, som rád, že sa to skončilo. Ale nie, bude mi aj smutno, že sa to skončilo. Teraz sa snažíme po Farme zaradiť späť do života. Plánujem s Lukim vyraziť na dovolenku. Oddýchnuť si.

Rozopnutý opasok, zle vysvetlené disciplíny a ty, Lukáš, si musel ísť zakaždým prvý. Zdalo sa vám to fér?

L: Nejako sme to neriešili. Proste sa to stalo. Mal som po pravde nevýhodu, že som išiel prvý. Niekto však prvý musel ísť.

L, H: Nechceme sa o tom veľmi baviť a tlačiť na to.

Ako je to s výhrou? So Xéniou ste sa napokon dohodli o rozdelení sa?

H: Dohodli sme sa. Tak, aby to bolo dobré pre všetkých troch. Dohodli sme sa, že prvý dostane toľko, a aj koľko dostane druhý a tretí. To sme sa dohodli ešte pred finále.

A ste s tými sumami spokojní?

H: Jasné, sme spokojní. Teda, ja nie som spokojný, lebo som prehral (smiech). Nenávidím byť druhý. No

z finančnej stránky som spokojný.

L: Keby jeden z nás vyhral, je to iné. No vyhrala to Xénia a je jasné, že tí dvaja sú sklamaní, že nevyhrali finále. No my traja sme veľmi súťaživí. Peniaze sú jedna vec, no pocit výhry je iný. Každý z nás ho chcel zažiť. Sme trochu s Heňom sklamaní, že sme nevyhrali, no Xenke to obaja prajeme. Je to víťazka, dala to. Boli sme tam traja, ona sa stala víťazkou. My sme jej radi zablahoželali. Práve ona to zvládla.

