Bývalý farmár Michal si po šou povedal, že nie iba krásky z Farmy, ale aj on využije momentálu popularitu na to, aby si rozbehol Instagram.

Michal tak neustále natáča videá, robí živé vysielania, pridáva fotky a informuje ľudí o každom svojom kroku. Pred pár dňami dokonca zverejnil fotku, ako cez videohovor telefonoval so svojou láskou Dagmar so slovami, že sa pri tom vždy náramne nasmejú. No za momentku, ktorú pridal, by ho „zabila” každá jedna žena. Dagmar na nej vyzerala poriadne komicky! A je jasné, že za tento príspevok ho musela poriadne „spucovať”. Prešlo totiž pár minút, fotku vymazal a nahradil ju za omnoho krajšiu momentku. Veď uznajte sami.

Michal a Dagmar. Zdroj: EMIL VAŠKO

