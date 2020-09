Mário Rigo je poriadne svojský. Do práce ho nedonúti skutočne nikto a radšej vysedáva a klebetí na Farme s babami. To je jeho. Oveľa radšej ako lopatu do rúk chytí pilník na nechty či fén. A na vzhľade si dáva záležať aj v súrkomí. Vždy dokonale upravené vlasy sú u neho dennou samozrejmosťou. No aj on sa vie poriadne odviazať. Minulý rok počas Halloweenu sa zmenil na strašidelnú postavu Billy the Puppet z hororu SAW. Len s tým rozdielom, že si obul hriešne vysoké podpätky a obliekol si červenú sukňu. Kto je totiž milovníkom hororov, dobre vie, že takto vo filme vraždiaca postava rozhodne nepobehovala. Veď, kto by sa jej v takomto prevedení vôbec bál.

Mário a Bea tvoria na Farme nerozlučnú dvojicu. Zdroj: tv markíza

