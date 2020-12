Sympatický Lukáš bol pre divákov od začiatku veľkou záhadou. Najväčšia polemika však nastala v čase, keď bol už v Chalúpke a prikvitol tam aj Mário. Ešte v ten večer si dvojica viac vypila a začali si navzájom vyznávať city.

„Ty si tu pre mňa najväčší dar,“ povedal Lukáš Máriovi a ten mu neostal nič dlžný. „Ty si pre mňa dokonalosť. A ja ťa milujem. Ale nemilujem ťa ako lásku, ale tak, že si môj idol, že milujem ťa celkovo. Nemáš chybu. Tebe by som vedel dať aj svoj život,“ hovoril mu Mário a uprene sa mu díval do očí. No a keď už prišlo na spanie, Lukáš a Mário si ľahli vedľa seba a pôsobili ako romantické holubičky. Okrem toho, že sa k sebe túlili, držali sa za ruky a hladili si ich.

Lukáš Stanislav. Zdroj: tv markíza



Keď sa následne Lukáš vrátil späť do hry, veľmi sa zblížil so Xéniou. A to natoľko, že im štáb zorganizoval rande na streche, zo žartu sa zasnúbili a uplynulý piatok medzi nimi prebehla farmárska svadba. Diváci sa však nezdržali komentárov. ,,Keď už farmársky sobáš, tak medzi Erikom a Sárou! Tí sa majú naozaj radi. Veď každý vidí, že Xénia má oči iba pre Heňa. Po svadbe sedel Lukáš sám v rohu a ona s Henrichom v posteli!“ chytali sa za hlavu fanúšikovia šou. ,,Trápne divadlo tá svadba, všetci sme videli, ako sa Lukáš túlil k Máriovi! Ten by si radšej zobral jeho,“ písali ďalší.

Po ,,svadbe" s Lukášom, skončila Xénia v posteli s Heňom. Dívala sa na neho ako na svätý obrázok. Zdroj: tv markíza



Jedna skupinka tak nadávala Xénii, že je mrcha a namiesto ženícha si všímala Heňa, druhá skupinka zas Xéniu ľutovala, že sa musela pretvarovať a hrať trápne divadlo. Ako sme však zistili, jeho profil na sociálnej sieti mal ešte pred mesiacom dúhový dizajn a okrem toho nám zdroj povedal aj oveľa viac... ,,Lukáš mal v Anglicku veľmi blízkeho priateľa. No počas toho, ako bol na Farme, sa mal ich dôverný vzťah skončiť.“ ,,To, že som mal v bio na Instagrame farebné štvorčeky, neznamená hneď, že som homosexuál. Chcel som týmto len zvýrazniť svoj YouTube kanál o mojich cestách po Európe. Jediného priateľa, ktorého v Anglicku mám, je moja sestra. A pokiaľ ide o Mária, boli sme a aj budeme stále dobrí kamaráti. Moja orientácia je jasná, od malička sa mi páčia iba ženy. S nimi je ten svet predsa len krajší,“reagoval Lukáš.