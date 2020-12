Bol takmer neustále sluhom a duely vyhrával s ľahkosťou a úplným prehľadom. Erika diváci buď milovali, alebo ho nenávideli. Napriek všetkému patril k najvýraznejším účastníkom 12. série Farmy. Prebojoval sa až cez štyri duely, ktoré vyhral 3:0 a víťazstvo mal na dosah. V semifinále ale Evelyn všetkých šokovala. Historicky prvýkrát dostali vypadnutí farmári možnosť rozhodnúť o tom, kto si finále nezaslúži. Kašľať na robou, ktorú tam odviedol, ako celé mesiace bojoval, stačili hlasy mnohých urazených jedincov a Erik skončil. A tak sa aj stalo.

Erik Zahorjan vypadol z Farmy naozaj nepríjemným spôsobom. Zdroj: tv markíza

,,Mrzí ma to, že som nedostal šancu zabojovať. Keďže som bojovník, tešil som sa na to. Nebolo to voči mne fér, pretože ľudia, ktorí povypadávali, sa vrátili, dostali druhú šancu, ja som ju nedostal. Niektorí dostali aj štyri šance… A hlavne, dali disciplínu, že prvýkrát v histórii mohli farmári niekoho vyhodiť. Takže asi takto to bolo fér. Keď som videl tie disciplíny, mal som určite šancu dostať sa do finále,” reagoval sklamaný Erik. Ostal po tomto podraze s farmármi v kontakte? ,,S polovicou farmárov som v kontakte, polovica to však doteraz nepochopila, o čo tam išlo. Všetko si brali veľmi osobne. A niektorí farmári sa nebavia vôbec s niektorými. Ja som spokojný, bavím sa s tretinou farmárov, ktorí to majú v hlave v poriadku. A tí, čo to pochopiť nevedia, tak bohužiaľ,” pokračoval.

Komu teda drží palce? ,,Z týchto troch finalistov držím palce Lukášovi, Heňo si to nezaslúži, pretože ten má pokrivený charakter, Xénia je tam vlastne dosadená, tá tam tiež nemala čo robiť, pretože ona tam ani nechcela ísť... Jedine mi z toho zostáva Lukáš, pretože on má aj srdiečko na pravom mieste a držím mu prsty," dodal.