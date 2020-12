Telefonátu s maminou a otcom sa dočkal aj Erik Zahorjan. Ten od nich vyzvedal, čo sa len dalo. Najprv chcel vedieť, čo jeho rodičia hovoria na Nora, s ktorým mal neustále konflikty. ,,Number one (číslo jedna),“reagovala so smiechom jeho mama. ,,Noro si ide svoje. Generál. Velí si dobre, velí si sám,“ pridal sa vzápätí otec, čo Erika náramne potešilo a pobavilo, keďže majú rovnaký názor.

,,Som tučný či chudý v telke? Ako vyzerám,“ chcel ďalej vedieť Erik, no otec ho ubezpečil, že dobre. ,,Vyzeráš ako gladiátor, dobre to je.“

Farmár však rodičov spovedal ďalej. ,,Mňa zaujímajú kolegovia. Čo ti povedali?“smeroval otázku na otca. ,,Pýtali sa ma, či sa môžem s mamou na to pozerať. A ja, že na to pozerám s nadhľadom, my s mamou sme iný level a že to je v pohode,“ upokojil ho.

Drzý Erik Nora pred duelom nechutne ponížil. Zdroj: tv markíza



A čo hovoria mamine kolegynky? ,,Tie nehovoria nič...“stručne poznamenala Erikova mama. Rodičia mu povedali aj to, ako reagujú ich susedia. ,,Podľa toho vieme, či sa s nami rozprávajú alebo nie. Záleží od časti. Možno je tam závisť tích ľudí. Ale oco v robote za šéfa a u mami sa o tom nerozprávajú, to je tiež taká závisť,“ zhodnotil na koniec Erik.