Ide o všetko! Prvá disciplína bola poriadne napínavá. Traja finalisti sa snažili tri loptičky dostať v bludisku do troch cieľov. Ako prvý skončil Heňo. Potom to začalo byť poriadne dramatické. Vyhrávala Xénia, no napokon ju predbehol Heňo a skončil ako druhý a získal druhý bod. V druhej disciplíne mali stavať vianočný stromček. Táto disciplína bola ešte viac napínavejšia. Ako prvý opäť skončil Lukáš, no Heňov a Xéniin stromček boli postavené zle. Nastal rozstrel. Obaja mali uhádnuť, koľko vajec je v košíku. Lepšie si tipla Xénia.

Finále Farmy 12. Zdroj: TV Markíza

Ďalšou disciplínou bola náročná prekážková dráha. Na prvom mieste skončil šikovný Heňo, druhá Xénia a tretí Lukáš. Ďalej mali skladať kocky svojich obľúbených farmárov. Prvý bol Heňo, druhá Xénia a napokon Lukáš. Napínavý moment prišiel, keď zastavili divácke SMS hlasovanie. 2 body a najviac hlasov získala Xénia.

Finále Farmy 12. Zdroj: tv markíza

Ďalšou disciplínou bol vedomostný duel. V ňom zvíťazila Xénia. Keď Evelyn povedala, že skóre je vyrovnané, Heňo poznamenal... ,,Náhoda?".... Nasledovala disciplína, padajúce palice. V nej vyhral Heňo.