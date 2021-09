Trinásta séria sa začala veľmi zaujímavo. Farmári boli rozdelení na tri skupinky a každá sa musela z iného kúta Slovenska na statok doslova prebojovať. Jedna pätica sa ocitla v jaskyni, druhá sa štverala na strmú skalu a tretia si musela postaviť plť a zdolať na nej divoký Váh. Počas plavby však narazili na veľký kameň a všetci skončili v rozbúrenej rieke. Začiatok skutočne viac ako vydarený. Keď sa napokon farmári konečne ocitli na statku v lone prírody, kde na nich čakal drevený príbytok so zvieratami, napätie sa skončilo.

Začiatok Farmy sa rozbehol, no potom napätie upadlo. Zdroj: TV Markíza

Súťažiaci, ich dialógy, prejav, divákov dosť nudia. „Neviem prečo, ale nejako je táto Farma zatiaľ veľmi o ničom. Proste nudná. Azda to dostane svoje čaro,” napísala diváčka Katka. Fanúšikom dosť prekážajú aj niektorí účinkujúci. Krv im pije hlavne „párik” Miro a Stanka. Tá iba neustále fňuká, nadáva, že mnohí začínajú taktizovať a keď jej hrozilo, že by mohla ísť do duelu, do špiku kosti sa odula a všetko žalovala svojmu nabúchanému rambovi. Ten, samozrejme, jej viackrát povedal, že to nedovolí, pretože sa ho každý bojí a keby ju poslali do duelu, spraví im na farme peklo zo života. Diváci pri ich rečiach iba krútili hlavami.

Miro a Stanka sa zblížili hneď na začiatku Farmy a odvtedy sa od seba nevedia odtrhnúť. Zdroj: TV Markíza

Mnohým nie je sympatická ani duchovne založená Luna či mladá Patrícia. Viacerí fanúšikovia sa zhodli, že sa nechcú pozerať na po*no zábery či alkoholické excesy ako v uplynulých ročníkoch, ale viac akcie by šou určite neuškodilo. Ktovie, možno sa dočkajú. Viacerým však prekáža aj výber súťažiacich. ,,V každej Farme som mala svojho favorita a teraz naozaj neviem, komu fandiť. Nikoho som si zatiaľ neobľúbila," napísala diváčka Renáta. ,,Veľmi zákerní ľudia. Najhorší mi príde ten Dávid. Nesmierne slizký a falošný človek," pridala sa diváčka Zuzka.

