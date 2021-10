Čo by ste robili, keby niekto, koho milujete, bol chorý? Alebo ak by ste umierali? Spravili by ste čokoľvek. Brali by ste akékoľvek lieky, podstúpili by ste akúkoľvek operáciu, navštívili každého lekára. A modlili by ste sa, vyhľadali pomoc psychiatra, meditovali by ste - urobili by ste všetko pre to, aby ste si udržali nádej. To je základná premisa netradičného seriálu z lekárskeho prostredia s názvom Klinika Hope (Saving Hope), ktorý skúma hranice medzi exaktnou lekárskou vedou a nadprirodzeným duchovnom.

Seriál Klinika Hope. Zdroj: Tv Doma

ZÁKLADNÁ DEJOVÁ LÍNIA

Dr. Alex Reidová (Erica Durance) je šikovná chirurgička. Keď prišla do nemocnice Hope Zion, vzal si ju pod svoje ochranné krídla Dr. Charlie Harris (Michael Shanks), charizmatický a šarmantný primár chirurgie. Charlie sa stal Alexiným mentorom. Spoznal jej prednosti - nielen výnimočné chirurgické schopnosti, ale aj empatický prístup k pacientom a principiálnu slušnosť. Charlie a Alex sa do seba zamilovali. Stali sa spriaznenými dušami.

Seriál Klinika Hope. Zdroj: Tv Doma

Dej seriálu sa začína v svadobný deň Alex a Charlieho. Ten sa razom zmení na najhorší deň v ich živote, keď do taxíka, v ktorom sa vezú, nabúra iné auto a Charlie skončí v kóme. Do nemocnice Hope Zion následne prichádza Alexin bývalý priateľ Dr. Joel Goran (Daniel Gillies). Joel je ortopedický chirurg. Chirurgia je jeho život. Ak by mohol, na operačnej sále by aj prespával. Jeho príchod prináša do Hope Zion nový impulz a podarí sa mu s Alex nadviazať nepravdepodobné priateľstvo. Charlie medzitým v podobe ducha vo svojom smokingu blúdi po chodbách nemocnice a nie je istý, či vidí skutočnú realitu, alebo je to všetko len výplod jeho vlastnej predstavivosti.

Za dočasnú primárku chirurgie je miesto Charlieho vymenovaná Dr. Dana Kinneyová (Wendy Crewson), ktorá sleduje pracovný výkon Alex pod prísnym drobnohľadom. Kinneyová spochybní Alexinu schopnosť byť hlavnou chirurgickou rezidentkou, keďže sa jej pozornosť sústreďuje na snúbenca v kóme. Alex musí dokázať, že je stále vynikajúcou chirurgičkou, aj keď práve prežíva najťažšie chvíle svojho života.

Spolu so svojimi kolegami lekármi - s čerstvou chirurgickou rezidentkou Dr. Maggie Linovou (Julia Chan), Alexiným dobrým priateľom a Charlieho neurochirurgom Dr. Shahirom Hamzom (Huse Madhavji) a psychiatrom Gavinom Murphym (Kristopher Turner) - vyvíja Alex najväčšie úsilie, aby dokázala zachraňovať životy a našla rovnováhu medzi schopnosťou medicíny liečiť a liečivou silou nádeje.