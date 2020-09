„Radi by sme poďakovali rodine Karla Gotta za dôveru, s ktorou sa na nás obrátila ohľadom maestrovho pohrebu,“ znie oznam na webe pohrebnej služby. Okrem odkazu nechýbajú pri príspevku fotky z jeho pohrebu. „Bolo nám cťou, že sme mohli svojím úsilím prispieť k dôstojnej poslednej rozlúčke, ktorá oslovila celý národ,“stojí v ďalšej časti vyhlásenia.

Webová stránka zneužila Karla Gotta. Zdroj: Profimedia.sk

S informáciou prišiel český denník Aha!, ktorý oslovil aj samotnú pohrebnú službu, no tá sa nevyjadrila. „Je to sila, že to vôbec zverejnia! To predsa každý v televízii videl, ktorá firma to robí. To sa tým ešte musia na webe chváliť? S úctou a pokorou ku Karlovi si to nemali dovoliť,“napísala v komentári pani Věra. „Je to ku Kájovi neúctivé!“ pokračovali ďalšie spevákove fanúšičky, ktoré táto informácia pobúrila. Okrem pohrebu Karla Gotta stránka uvádza, že prichystala rozlúčku aj speváčke Eve Pilarovej.