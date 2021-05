Jedno vydali s Benom Cristovaom a druhé s Nelou Pociskovou. Na obe sa však zniesla obrovská kritika. Fanúšikovia kapele vyčítajú, že šliapli vedľa. Benovi nerozumejú slová a na herečke im prekážajú hlasové výšky. Viacerí sa zhodli, že to bolo upišťané a museli stíšiť hlasitosť, pretože im to pílilo uši. Naopak, ďalší Nelu vychválili do nebies a zhodnotili, že jej hlas je balzam na dušu. ,,A my sme veľmi radi, že to spieva práve Nela, ktorá dala do piesne takú silnú emóciu. A Ben? Milión videní na YouTube hovorí o tom, ako sa tam veľmi hodí. Nemajte predsudky, skúste počúvať srdcom,” odkázala kapela fanúšikom.

Ivan Tásler a Nela Pocisková Zdroj: IMT Smile

