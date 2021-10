Rambo Miro na Farme skončil. V dueli ho porazila útla Natália. O všetkom napokon rozhodol vedomostný kvíz. Lúčenie s jeho láskou Stankou bolo síce dojímavé, no na jeho odchod blondínka bleskovo zabudla. Pár hodín na to už divoko tancovala na stole!

Miro si síce pôvodne do duelu chcel zobrať Mesuta, no keďže ten si tesne pred voľbou druhého duelanta ,,vybavil" imunitu a tú dostali aj Dávid, Eva, Miša a Matúš, statný východniar nemal veľmi na výber. Mikiho ako dobrého kamaráta si vybrať nechcel, Stanku okamžite vylúžil, a tak mu neostávalo nič iné, iba si zvoliť Natáliu. Duel bol po celý čas vyrovnaný. Skóre bolo 2:2, no Mirovi nakoniec zlomil väz vedomostný kvíz. Počas rozlúčky sa rozplakal a Stanke sľúbil, že na ňu vonku počká. Tá na neho vyskočila, objala ho nohami a dlho sa bozkávali. Keď sa následne farmári vrátili na statok, čakali na nich hody a alkohol.

Dojímavá rozlúčka so Stankou. Tá však za Mirom dlho nesmútila... Zdroj: tv markíza

Všetci si okamžite začali nalievať, len Stanka sa držala bokom. Na to, aby si hrkla s nimi, sa však dlho presviedčať nedala. Keď už mali nejaké to promile v sebe, dohodli sa, že si zahrajú fľašu. Zábava sa postupne zvrhla a Stanka sa ocitla na stole, kde začala predvádzať pohyby ako v striptízovom bare. Nuž, za Mirom teda dlho nesmútila. ,,Strašná rozlúčka, keď potom tancovala na stole a ukazovala zadok! Strašne jej bolo smutno," písali diváci. Dokonca... Viacerí diváci na sociálnej sieti napísali, že zo zákulisia natáčania uniklo, že pár dní po vypadnutí Mira skončila v náručí Dávida. ,,Plače a v ďalších častiach sa bude bozkávať s Dávidom a aj s ním ostane," napísala diváčka Laura. ,,Viem to od jednej osoby," dodala Laura. Všetko to začne tým, že farmári medzi sebou budú musieť opäť vytvoriť dvojice a budú spolu celé dni zviazaní povrazom. No a postupne sa to z kamarátstva prehupne do niečoho hlbšieho.

Prečítajte si tiež: